北市推環保葬十幾年 民眾漸接受

2018-04-05 16:23 中央社 台北5日電



台北市民政局長藍世聰今天表示，台北市地狹人稠，推廣多元環保葬10幾年來，去年有3769人採用，從民國92年的百位數到千位數，人數緩慢遞升，顯見民眾逐漸接受。

北市環保葬分為樹葬、花葬、海葬3種，樹葬區在富德詠愛園、花葬區在陽明山臻善園，海葬則每個月會選日子出海，將亡者骨灰灑向大海。每年清明節，殯葬處會在臻善園、詠愛園舉辦追思音樂會，追思先人。

藍世聰今天先到富德靈骨樓擔任清明法會主祭，再到樹葬區富德詠愛園參加追思音樂會，他透過新聞稿表示，北市府極力推廣樹葬、花葬、海葬的多元環保葬，去年樹葬有2242人、花葬1413人、海葬114人，共有3769人。

除了人，毛小孩也可採用環保葬，殯葬管理處指出，富德詠愛園有一處專為毛小孩設置的秘密花園（寵物灑葬區），共有3個花圃、面積約500坪，民眾可將毛小孩的骨灰灑向花圃，或撥開花葉後放入泥土內，去年有962隻毛小孩在秘密花園安息。

殯葬處資料顯示，民眾身後事多以火化、進納骨塔為主，不過，民國103年採環保葬有1932人、104年2173人、105年2857人、106年3769人，顯見人數逐漸提升，代表民眾可接受環保葬觀念。

樹葬、海葬從92年起推行，樹葬區植栽有檀香柏、桂花、櫻花、玉蘭、南洋杉及灌木花卉3000株；花葬於102年推行，區內種植吉野櫻、八重櫻、流蘇、金毛杜鵑、平戶杜鵑、茶花、桂花等2萬株植栽。