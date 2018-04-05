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對抗少子化 日夫妻返鄉創造年營收6億的奇蹟

連假晒書聽歌看電影 城南有意思

2018-04-05 15:03中央社 台北5日電

「城南有意思」系列活動這兩天在牯嶺街舉辦「春日晒書市集」，搭起總長10公尺的巨型書店，成為文青新景點。6日、7日在泉州街緊接著登場的是「春日好好市集」，邀請民眾來趟綠色消費之旅。

「春日晒書市集」在昔日台北最著名的「舊書街」牯嶺街，以大型圓帳搭起總長10公尺巨型書店，規劃獨立出版、小誌、二手書報、手作、在地刊物、在地館藏等6大區塊，這兩天吸引許多愛書人造訪，成為文青新景點。

市集也規畫一連串沙龍講座活動，配合最新出刊的「新活水」3月號，文總副秘書長張鐵志邀請本期「新活水」主角之一的台灣設計師廖小子，與設計觀察評論員設計浪人，以本期封面故事台灣美學、台灣設計語彙為題，在牯嶺街上開講，談論何謂台灣美學。

廖小子昨天以短袖花襯衫，配著藍白拖鞋的率性穿搭街頭開講，草根味十足。

「作為一個創作者，真誠面對自我與養成環境，是相當重要的。」他以成長過程為例說，宮廟、彩報、傳單都是他創作的養分，認識自己的在地文化、生命經歷，才能作出誠實的作品。

「城南有意思」6日至7日將在泉州街以2500個啤酒箱搭起「春日好好市集」，主打綠色消費，包括有環保手作及特色小農，也邀請台灣動物平權促進會與其他動保團體設攤，以及規劃「親親毛寶貝」活動，在市集中以大型地遊、線上遊戲、動物送養的方式，寓教於樂，讓孩子在遊戲中學會尊重生命。

這兩天的午後時光，文總也邀請民眾至泉州街參加「城南聽聽歌」音樂會，將邀請多位具獨特表現的演出者如李英宏aka DJ Didilong、林生祥、WoodyWoody、柔米Zoomie等人。

晚間還將重現傳統露天電影院的氛圍舉辦「星空電影院」，6日播放曾獲得第17屆台北電影節觀眾票選獎的「太陽的孩子」，7日播放甫獲東京國際動畫節最佳長片的「幸福路上」。

電影綠色消費
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

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