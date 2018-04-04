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北市免費無線上網不能用? 資訊局：6月底前改善

2018-04-04 15:43聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

為了方便民眾隨時隨地上網，北市府斥資上億元建置Taipei Free無線上網系統，不過屢遭民眾抱怨「看得到吃不到」，如今又爆出因合約到期，廠商易手，導致在廠商轉換的過渡期間，有部分熱點無法使用，引發民眾抱怨。

對此，北市府資訊局表示，目前Taipei Free確實正在型系統轉換，約有6、700個熱點無法使用，大部分集中在戶政事務所、圖書館、區公所、健康中心、運動中心、藝文館等公辦場域，預估最慢6月底前將全面改善完畢。

資訊局表示，原本Taipei Free是由安源負責，不過該公司因併購緣故，不再負責相關業務，市府去年底公開招標遴選新廠商，最後則由中華電信得標。

資訊局說，因合約到期，安源上月底退場，不過中華電信建置作業沒有這麼快，才會導致部分熱點無法使用，預估建置完成後，全市熱點將達4000點以上。

此外，為了降低建置維護經費，Taipei Free今年起也要開始轉型。資訊局長李維斌表示，公辦場域目前仍傾向市府自行建置，不過有部分場域就可以租用現成的熱點，另有部分場域，例如捷運站、商場等，則是委外經營，讓民間來做生意。

李維斌表示，原本Taipei Free每年的建置維護經費約需1億多元，轉型後約需7、8000萬元，另也會定期檢討熱點使用率，好讓市府負擔的建置維護經費逐年下降。

為了方便民眾隨時隨地上網，北市府斥資上億元建置Taipei Free無線上網系統...
為了方便民眾隨時隨地上網，北市府斥資上億元建置Taipei Free無線上網系統，不過屢遭民眾抱怨「看得到吃不到」，如今又爆出因合約到期，廠商易手，導致在廠商轉換的過渡期間，有部分熱點無法使用，引發民眾抱怨。圖／擷取自Taipei Free網站
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