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評／文化資產陳悅記清明節前的劫數

車禍重殘奇蹟甦醒 15歲男孩返校跑大隊接力

2018-04-03 18:23聯合報 記者徐如宜╱即時報導

曾是短跑高手的高雄市民族國中三年級學生詹智遠，8個多月前因為一場車禍重傷昏迷不醒，就在家屬簽下放棄急救同意書時，他的手指竟然動了一下，靠著不放棄的意念在半年後奇蹟式出院。雖然視力、說話能力受影響，仍堅持每周一天冒著感染風險到學校上課。今天在同學簇擁下參加班級大隊接力，接最後一棒走向終點。

「智遠加油！智遠加油！」民族國中今天舉辦校慶運動會，國三大隊接力賽的最後，出現感人的一幕，全場為三年一班最後一棒詹智遠加油。只見學生簇擁著已喪失視力、行動不便的智遠，並為他套上最後一棒的跑者背心，拿著接力棒，一步一步走向終點。

時間回到去年7月16日，詹智遠和朋友年少氣盛，無照騎車出了嚴重車禍，顏面及全身受創，躺在醫院昏迷了一個多月，醫生表示即使甦醒，90%可能成為植物人。就在家屬痛苦簽下放棄急救同意書時，智遠的手指竟然動了。詹媽媽說，看到孩子強韌的求生意志，大家最後決定不放棄，「真的讓我們盼到了！」整整三個月後智遠才恢復神識，半年後出院。

詹智遠在高雄榮總動了七次手術，因為車禍重創顏面，面目全非，又到台北慈濟顏接受了兩次痛苦的顏面整型手術，非常感謝許博智醫師。詹媽媽說，智遠車禍前是個叛逆的孩子，車禍後變得很堅強，從不在家人面前流淚，只有一、兩次因為實在太痛了，血壓飆到300才忍不住哭了。

車禍讓智遠失去了視力，說話不清楚，喉上有氣切，身上還留著胃造口。即使如此，他還是堅持每周的星期五回到民族國中，和同學一起上音樂課。導師姚秀冠說，智遠以前是班上的開心果，國一、國二都是大隊接力的最後一棒，這次校慶是國三最後一年，同學想著要邀智遠一起來「跑」最後一次大隊接力。

「我很想跑起來！」智遠說，握著接力棒和同學們「走」在跑道上，他很開心，這是國中最美好的回憶。現在他最愛聽的歌曲是「路要自己走」和「祈禱」，希望大家都能勇敢走自己的路。

民族國中校長黃柏蒼表示，這是一堂寶貴的生命教育課程，智遠同學對生命的堅持不放棄，坦然面對困境的勇氣，都將化作彩筆，刻畫在每位親師生心中。

高雄市民族國中學生詹智遠（中）車禍重殘，奇蹟甦醒，在同學簇擁下參加班級大隊接力，...
高雄市民族國中學生詹智遠（中）車禍重殘，奇蹟甦醒，在同學簇擁下參加班級大隊接力，接最後一棒走向終點。記者徐如宜／攝影
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家人們給了詹智遠最大的支持力量。記者徐如宜／攝影
家人們給了詹智遠最大的支持力量。記者徐如宜／攝影
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詹智遠車禍後喪失視力，行動不便。記者徐如宜／攝影
詹智遠車禍後喪失視力，行動不便。記者徐如宜／攝影
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詹智遠（中）感謝老師和同學陪他走過人生艱難路程。記者徐如宜／攝影
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高雄市民族國中學生詹智遠（中）車禍重殘，奇蹟甦醒，在同學簇擁下參加班級大隊接力，...
高雄市民族國中學生詹智遠（中）車禍重殘，奇蹟甦醒，在同學簇擁下參加班級大隊接力，接最後一棒走向終點。記者徐如宜／攝影
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車禍沒有擊倒詹智遠，他仍有著青少年的率真，拍照開心比YA！記者徐如宜／攝影
車禍沒有擊倒詹智遠，他仍有著青少年的率真，拍照開心比YA！記者徐如宜／攝影
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車禍視力手術
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