親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「卡管案」歹戲拖棚　台大教授批：大學自主倒退幾十年

評／文化資產陳悅記清明節前的劫數

北市推大同區再生 砸6.5億建國順公園

2018-04-03 18:13中央社 台北3日電

為加速軸線翻轉，台北市政府積極推動大同區再生。副市長林欽榮今天視察大同區國順公園營建基地，國順公園耗資約新台幣6億5000萬元，預定9月底啟用。

台北市政府工務局公園處指出，土地徵收占國順公園總預算大宗，達5億5000萬元等。公園設計有生態水池循環系統、解說當地米食文化特色的造型牆，以及兒童遊戲與健身場。

公園面積約1600平方公尺，民國90年底就已通過都市計畫變更為公園用地，但因土地徵收問題遲遲無法動工，直到今年一月才開工。

林欽榮致詞表示，國順公園都市計畫劃定16年才終於動工，還國順里一個公道。市長柯文哲指示，除了給國順里一個公園，也要同步啟動都市更新。

林欽榮指出，都市更新的前提是，先把周邊公共設施一步步帶動起來。國順公園雖然小，但要做得精緻，兼顧生態多元和文化；明年他會要求市府官員，協助展開周邊的公辦都更

他表示，今年大同區至少5件公共工程同步進行中，包括大龍市場重建工程、預計6月完工的明倫高中多功能大樓新建工程、施工中的明倫公宅預計109年開放進住、台北數位產業園區預計6月前開放，最關鍵的是斯文里第3期公辦都更，5月中旬要全面動工。

林欽榮說，希望藉由這幾項工程，還有台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案，讓西區門戶與大同區再次興旺起來。

林欽榮都更土地徵收
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

車禍重殘奇蹟甦醒 15歲男孩返校跑大隊接力

2018-04-03 18:23

助理控訴低薪 蔡宜珊遭綠營判違紀

2018-04-03 16:02

一例一休成本增 公車運價調票價不漲

2018-04-03 13:38

塵燃女孩900天的告白 她：我很幸運

2018-04-03 10:11

照顧病患家屬負擔大 照顧者心理狀況多半憂鬱

2018-04-03 09:18

富基漁港海鮮 兒童節1元起標

2018-04-03 02:15

新北聯合婚禮 邀新人大玩Cosplay

2018-04-03 02:14

新北學齡前兒童健檢 多了驗尿和量腰

2018-04-03 02:12

AIT梅健華訪柯文哲 「聊新址沒聊政局」

2018-04-03 01:15

海砂屋華榮市場開拆

2018-04-03 01:14

八德立體停車場 15日前免費

2018-04-02 22:34

三重氣爆案主體結構無虞 受波及家戶從寬救助與災損

2018-04-02 21:59

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

奧地利科技人才來台28年 終歸化台籍拿身份證

2018-04-02 20:26

萬里中幅灣潭橋完工 礦車造型又便民

2018-04-02 20:25

新民、新生街口死角行人常被撞 淡水會勘要求改善

2018-04-02 20:25

瑞雙公路全面整修 投入6千萬年底完工

2018-04-02 20:23

150公尺紫藤花滿開 汐止綠色廊道好美

2018-04-02 20:22

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

北市華榮市場動工拆除改建 場外居民抗議

2018-04-02 13:21

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

沒被看見的原住民 「都市原住民」

2018-04-02 09:19
看更多

熱門文章

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

陳偉杰退出選舉 競選看板意外掀起「害羞」話題

2018-04-03 11:30

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

【整理包】免費優惠多！清明連假吃、玩、交通最強攻略

2018-04-03 13:34

魚丸湯、香腸、杯子蛋糕… 哪場馬拉松補給站這麼犯規？

2018-04-03 10:42

義美、卜蜂、日商紛紛進駐 雲縣府都靠這項秘密武器

2018-04-03 12:12

影／基隆童話巨偶空拍搶先看 民眾驚呼比黃色小鴨還美

2018-04-03 16:09

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

濃霧攪局金門上午班機全停飛 上千旅客受影響

2018-04-03 13:27

暑假到桃市府打工 大專青年月領22K

2018-04-03 10:21

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

改善頭份、竹南工區道路 前瞻8千萬

2018-04-02 23:33

桃園農博綠建築 「好客食堂」客家美食平價消費

2018-04-03 09:18

搶先看！全台最大台南美術館即將完工 12月辦開館展

2018-04-03 13:09

國民黨新竹市議員提名 確定採22人額度

2018-04-03 12:32

新竹兒藝節4月4日登場 遊玩攻略看這裡

2018-04-02 19:52

旗山農工如森林 300棵高大喬木用手機掃瞄就知身世

2018-04-03 08:18

振興國旅方案擴及南部四縣市 優惠內容未定

2018-04-02 22:29

新北市商業會簽證處 今遷新址

2018-04-02 21:35

不計代價增人力 恆基重啟夜間急診

2018-04-02 20:30

金門湖庫水變「羅宋湯」？民眾心驚驚

2018-04-03 18:02

水上鄉代會主席補選 翻桌衝突中賴坤城勝出

2018-04-03 16:46

空中跑道重啟 禁高跟鞋和貓狗

2018-04-03 02:10

復育漁業資源 澎湖放流馬糞海膽苗

2018-04-02 22:44

這哪像辦馬拉松？ 網友：補給品超狂太邪惡了

2018-04-03 17:49

飛天椅「飛」出意外 相關單位坦言管理有盲點

2018-04-03 09:10

綠捷機電標 市府將第3次函文 月底會有定案

2018-04-02 23:59

新民、新生街口死角行人常被撞 淡水會勘要求改善

2018-04-02 20:25

AIT梅健華訪柯文哲 「聊新址沒聊政局」

2018-04-03 01:15

期望合作建水廠 越南水廠願做台越交流窗口

2018-04-03 08:37

苗栗、台中跨域石虎保育 不要有下一個台灣雲豹

2018-04-03 12:32

求職者注意！台塑與航空科技公司將到雲林招人

2018-04-03 13:38

富基漁港海鮮 兒童節1元起標

2018-04-03 02:15

兒童節連假宜蘭兒童「零作業」 師生開心說好話

2018-04-03 11:27

尼莫、小紅帽、大野狼巨偶盤踞基隆 童話世界民眾驚奇

2018-04-03 12:25

核3廠也是恆春好鄰居 採購洋蔥解困還送弱勢

2018-04-03 15:29

送給全國兒童禮物 多次入園宜蘭童玩護照只要100元

2018-04-03 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top