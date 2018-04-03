北市推大同區再生 砸6.5億建國順公園

2018-04-03 18:13 中央社 台北3日電



為加速軸線翻轉，台北市政府積極推動大同區再生。副市長林欽榮今天視察大同區國順公園營建基地，國順公園耗資約新台幣6億5000萬元，預定9月底啟用。

台北市政府工務局公園處指出，土地徵收占國順公園總預算大宗，達5億5000萬元等。公園設計有生態水池循環系統、解說當地米食文化特色的造型牆，以及兒童遊戲與健身場。

公園面積約1600平方公尺，民國90年底就已通過都市計畫變更為公園用地，但因土地徵收問題遲遲無法動工，直到今年一月才開工。

林欽榮致詞表示，國順公園都市計畫劃定16年才終於動工，還國順里一個公道。市長柯文哲指示，除了給國順里一個公園，也要同步啟動都市更新。

林欽榮指出，都市更新的前提是，先把周邊公共設施一步步帶動起來。國順公園雖然小，但要做得精緻，兼顧生態多元和文化；明年他會要求市府官員，協助展開周邊的公辦都更。

他表示，今年大同區至少5件公共工程同步進行中，包括大龍市場重建工程、預計6月完工的明倫高中多功能大樓新建工程、施工中的明倫公宅預計109年開放進住、台北數位產業園區預計6月前開放，最關鍵的是斯文里第3期公辦都更，5月中旬要全面動工。

林欽榮說，希望藉由這幾項工程，還有台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案，讓西區門戶與大同區再次興旺起來。