影╱河馬在你面前打架 動物園這區最多人歡呼

2018-04-03 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



台北市立動物園為河馬量身打造全國第一個巨型草食獸水下展示環境，去年10月開幕以來，幾乎已經成為動物園驚呼聲最多的參觀區域，尤其當兩頭河馬水中相遇時，會為了爭奪地盤上演張口大戰，更讓遊客驚呼不斷，成為木柵動物園最吸睛的戲碼。

這座新河馬館讓遊客能從水池上、下方等不同角度觀察、親近水中的河馬。另外，活動場域導入動物老化概念，設計上利用水浮力減輕河馬行走負擔，遊客參觀動線也顧及人口老化採用無障礙通道，方便全家老小一起到河馬館同樂。

遊客王小姐說，過去看河馬只能在高處往下看，河馬動還好，不動的話就像雕像一樣，侏儒河馬也很遠，現在能夠透過玻璃觀察河馬水中游泳，打架的畫面超級精采，比過去好太多了。

台北市立動物園現有15隻河馬及9隻侏儒河馬，新家面積3000平方公尺是過去的兩倍，河馬為群居性動物，會用尾巴散布排泄物及發出巨大吼聲來建立自己的地盤，領域性很強，倘若空間不足，很容易為了爭奪地盤而打架。河馬多在夜間上岸進食，白天幾乎都泡在水中，只露出長在頭頂的眼睛、耳朵及鼻孔，每次潛水可達5分鐘以上。