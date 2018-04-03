富基漁港海鮮 兒童節1元起標

2018-04-03 02:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



新北市富基魚市清明連假一連5天推出海鮮促銷，4月4日還有萬里蟹、石斑魚和龍蝦等1元起標，拍賣所得將捐給老梅國小做公益。 記者魏翊庭／翻攝 分享 facebook

富基漁港旁的富基魚產品銷售中心，可買生鮮魚貨又能請店家現場料理，一直是饕客嘗鮮好去處，清明連假4月4日至8日富基魚市一連5天促銷，單筆消費滿額可抽獎、限量生蠔優惠價，4月4日當天還有萬里蟹、石斑魚和龍蝦1元起標，想搶好康別錯過。

新北市漁業處表示，富基魚市坐落在富基漁港，分為A棟生鮮區，目前有32攤販售在地漁船漁貨直送的生鮮海產，有也乾貨攤位，B棟則是代客料理區，方便消費者選購後馬上趁鮮料理，每逢假日都吸引大批人潮，目前當季有花枝、三點蟹、和各種鮮魚，都很受歡迎。

富基魚市在清明連假期間推出滿額消費優惠，生鮮攤單筆消費滿3000元、乾貨攤單筆消費滿1500元，就可抽1台斤重的龍蝦或石斑魚，5天連假總共限量龍蝦50尾、石斑魚300尾，另外單筆消費滿3000元還可用每台斤10元優惠價購買每天限量200份的生蠔。

此外連假期間現場提供免費棉花糖和爆米花、熟食區消費送時蔬1份，另外4月4日兒童節則有海鮮拍賣，萬里蟹、龍蝦、石斑魚全都1元起標，拍賣所得將捐給鄰近老梅國小做公益，回饋地方。

漁業處表示，富基漁港周邊還有步道通往台灣本島極北點的富貴角燈塔，沿途還有老梅沙灘、風稜石景觀，大啖美食後還可沿著海岸漫步，享受北海岸好風光。