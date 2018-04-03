新北聯合婚禮 邀新人大玩Cosplay

2018-04-03 02:14 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



新北市聯合婚禮今年以變裝派對為主題，參加的新人可大玩Cosplay，還有機會抽中鑽石項鍊等好禮，14日起開放報名。 圖／新北市民政局提供 分享 facebook

新北市聯合婚禮5月20日將在板橋市民廣場舉辦，將打造成一場變裝派對，現場布置大型電影院，邀請新人大玩Cosplay，還有機會抽中鑽石項鍊、關島6天5夜是蜜月旅行，郵輪蜜月之旅等大獎，4月14日上午9時開放報名。

新北市副市長葉惠青表示，新北市聯合婚禮每年主題不同，讓新人留下獨一無二的回憶，各項好禮豐富又實用，深受年輕小資族新人的青睞，每年報名前幾天就有人徹夜排隊卡位，去年搶得頭香的新人，創下排隊83小時紀錄。

今年新北市聯合婚禮主打「創意變裝」，市民廣場將變身大型電影院，讓新人們上映專屬的幸福人生，昨天民政局各戶所員工變裝成冰雪奇緣女主角艾莎、美女與野獸、神力女超人與美國隊長等角色，為聯合婚禮造勢，邀請新人們發揮創意變裝。

民政局長江俊霆說， 參加新人除可獲生育套房住宿券、家電5選1等10大好禮，婚禮現場還將抽出30分鑽石項鍊2件，關島機加酒6天5夜蜜月之旅2對，遊輪蜜月行程4對，另有電視、智慧冰箱以及洗衣機等多項大獎，半年內懷孕還可抽價值8萬元的「10天月子照護」。

民政局表示，新人只要其中一方設籍新北，就可報名新北市聯合婚禮，4月14日上午9時起開放現場報名，120對額滿為止，詳情可上網http://www.ca.ntpc.gov.tw，或電洽（02）29603456轉8003。