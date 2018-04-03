親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新北聯合婚禮 邀新人大玩Cosplay

2018-04-03 02:14聯合報 記者祁容玉／新北報導

新北市聯合婚禮今年以變裝派對為主題，參加的新人可大玩Cosplay，還有機會抽中...
新北市聯合婚禮今年以變裝派對為主題，參加的新人可大玩Cosplay，還有機會抽中鑽石項鍊等好禮，14日起開放報名。 圖／新北市民政局提供
分享

新北市聯合婚禮5月20日將在板橋市民廣場舉辦，將打造成一場變裝派對，現場布置大型電影院，邀請新人大玩Cosplay，還有機會抽中鑽石項鍊、關島6天5夜是蜜月旅行，郵輪蜜月之旅等大獎，4月14日上午9時開放報名。

新北市副市長葉惠青表示，新北市聯合婚禮每年主題不同，讓新人留下獨一無二的回憶，各項好禮豐富又實用，深受年輕小資族新人的青睞，每年報名前幾天就有人徹夜排隊卡位，去年搶得頭香的新人，創下排隊83小時紀錄。

今年新北市聯合婚禮主打「創意變裝」，市民廣場將變身大型電影院，讓新人們上映專屬的幸福人生，昨天民政局各戶所員工變裝成冰雪奇緣女主角艾莎、美女與野獸、神力女超人與美國隊長等角色，為聯合婚禮造勢，邀請新人們發揮創意變裝。

民政局長江俊霆說， 參加新人除可獲生育套房住宿券、家電5選1等10大好禮，婚禮現場還將抽出30分鑽石項鍊2件，關島機加酒6天5夜蜜月之旅2對，遊輪蜜月行程4對，另有電視、智慧冰箱以及洗衣機等多項大獎，半年內懷孕還可抽價值8萬元的「10天月子照護」。

民政局表示，新人只要其中一方設籍新北，就可報名新北市聯合婚禮，4月14日上午9時起開放現場報名，120對額滿為止，詳情可上網http://www.ca.ntpc.gov.tw，或電洽（02）29603456轉8003。

婚禮COSPLAY
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

梅健華訪柯文哲 「聊新址沒聊政局」

2018-04-03 01:15

富基漁港海鮮 兒童節1元起標

2018-04-03 02:15

新北學齡前兒童健檢 多了驗尿和量腰

2018-04-03 02:12

海砂屋華榮市場開拆

2018-04-03 01:14

八德立體停車場 15日前免費

2018-04-02 22:34

三重氣爆案主體結構無虞 受波及家戶從寬救助與災損

2018-04-02 21:59

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

奧地利科技人才來台28年 終歸化台籍拿身份證

2018-04-02 20:26

萬里中幅灣潭橋完工 礦車造型又便民

2018-04-02 20:25

新民、新生街口死角行人常被撞 淡水會勘要求改善

2018-04-02 20:25

瑞雙公路全面整修 投入6千萬年底完工

2018-04-02 20:23

150公尺紫藤花滿開 汐止綠色廊道好美

2018-04-02 20:22

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

北市華榮市場動工拆除改建 場外居民抗議

2018-04-02 13:21

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

沒被看見的原住民 「都市原住民」

2018-04-02 09:19

「鯰魚」李得全 讓地政局動起來

2018-04-02 00:39

台北城南有意思 一連玩8天

2018-04-02 00:22

杜鵑花季開跑 來野餐聽音樂會

2018-04-02 00:14

發明家教導 金山學童做機器人

2018-04-02 00:04

正中午致詞遇大太陽 柯Ｐ：我真命天子欸

2018-04-01 17:26

不向老婆說「我愛妳」 柯P：結婚30年這太肉麻

2018-04-01 15:22

呱吉向徐巧芯告白 洪孟楷：只要呱吉老婆不會火大

2018-04-01 15:13

清明搶買潤餅 台南知名金德春捲賣到今天

2018-04-01 14:33
看更多

熱門文章

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

新竹港南變電所饋電跳脫 萬戶停電

2018-04-02 22:37

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

基隆東岸商場頂樓跑道重開放 使用規範落落長

2018-04-02 10:36

兒童節親子遊！新竹縣20組大型氣墊免費玩

2018-04-02 14:07

鳳山青年夜市搬家 輕軌站旁6日開張

2018-04-02 09:03

高雄夜市物換星移 同質性高是最大殺手

2018-04-02 08:28

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

記者轉行開蔬食餐廳 成為綠色飲食推手

2018-04-02 07:43

尬墾丁春吶？烏魚祭音樂祭清明節東石漁人碼頭登場

2018-04-02 11:14

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

熱愛棒球的企業董座贊助 環球棒球隊授旗出征

2018-04-02 17:18

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

與死神拔河搶時間 桃醫消防合作搶救4大重症生命

2018-04-02 19:37

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

醫生放下聽筒改拿樂器 陪病童歡度兒童節

2018-04-02 16:07

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

掃墓又踏青 雲林推出5天「旅遊節」

2018-04-02 15:49

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

15歲琥珀女孩半夜要為媽媽換尿布 心願是陪她長大

2018-04-02 10:03

新北市商業會簽證處 今遷新址

2018-04-02 21:35

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

嘉中朱威丞稱霸音樂賽 笛簫雙料冠軍

2018-04-02 12:02

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

清明連假基隆市公車坐免驚 達人帶你玩東岸

2018-04-02 17:39

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

桃園綠捷機電標延宕 市府：4月底將有結論

2018-04-02 22:03

中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59

不計代價增人力 恆基重啟夜間急診

2018-04-02 20:30

振興國旅方案擴及南部四縣市 優惠內容未定

2018-04-02 22:29

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

2護理師泰國救人 林佳龍表揚

2018-04-02 16:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top