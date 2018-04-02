新北市商業會簽證處 今遷新址

2018-04-02 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市商業會產地簽證服務處今天起遷移到台北市中山北路一段83巷36號1樓新址，電話(02)25431882。理事長賴瑞昌和全體理監事在新址拜拜，祈求新北工商產業有更好出口業績。