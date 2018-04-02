親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假出遊去
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

陸正式回擊貿易戰 除了關稅還握有報復籌碼

新北市商業會簽證處 今遷新址

2018-04-02 21:35聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市商業會產地簽證服務處今天起遷移到台北市中山北路一段83巷36號1樓新址，電話(02)25431882。理事長賴瑞昌和全體理監事在新址拜拜，祈求新北工商產業有更好出口業績。

有71年歷史的新北市商業會簽證處原本在台北市中山北路一段53巷16號提供簽證服務，因原址都更而遷址。

新北市商業會換新家。圖/ 商業會提供
新北市商業會換新家。圖/ 商業會提供
分享

簽證都更
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

三重氣爆案主體結構無虞 受波及家戶從寬救助與災損

2018-04-02 21:59

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

奧地利科技人才來台28年 終歸化台籍拿身份證

2018-04-02 20:26

萬里中幅灣潭橋完工 礦車造型又便民

2018-04-02 20:25

新民、新生街口死角行人常被撞 淡水會勘要求改善

2018-04-02 20:25

瑞雙公路全面整修 投入6千萬年底完工

2018-04-02 20:23

150公尺紫藤花滿開 汐止綠色廊道好美

2018-04-02 20:22

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

北市華榮市場動工拆除改建 場外居民抗議

2018-04-02 13:21

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

沒被看見的原住民 「都市原住民」

2018-04-02 09:19

「鯰魚」李得全 讓地政局動起來

2018-04-02 00:39

台北城南有意思 一連玩8天

2018-04-02 00:22

杜鵑花季開跑 來野餐聽音樂會

2018-04-02 00:14

發明家教導 金山學童做機器人

2018-04-02 00:04

正中午致詞遇大太陽 柯Ｐ：我真命天子欸

2018-04-01 17:26

不向老婆說「我愛妳」 柯P：結婚30年這太肉麻

2018-04-01 15:22

呱吉向徐巧芯告白 洪孟楷：只要呱吉老婆不會火大

2018-04-01 15:13

清明搶買潤餅 台南知名金德春捲賣到今天

2018-04-01 14:33

布條、旗子亂亂掛 選戰垃圾先開打

2018-04-01 13:14

7公尺河堤溜滑梯啟用 大小朋友塞爆三重大台北都會公園

2018-04-01 11:50
看更多

熱門文章

大巨蛋都審取消 柯文哲：已交代陳景峻把遠雄叫進來

2018-04-02 17:35

六都與否差很大！ 屏東公務員年年有人請調「京城」

2018-04-02 19:30

星期評論／林佳龍買豪宅 何不大方公開？

2018-04-01 23:33

基隆東岸商場頂樓跑道重開放 使用規範落落長

2018-04-02 10:36

鳳山青年夜市搬家 輕軌站旁6日開張

2018-04-02 09:03

兒童節親子遊！新竹縣20組大型氣墊免費玩

2018-04-02 14:07

南部比照花蓮推住宿補貼 墾丁觀光業者：非常期待

2018-04-02 19:57

高雄夜市物換星移 同質性高是最大殺手

2018-04-02 08:28

東港鎮海公園800人淨灘 發現對岸漂來的垃圾

2018-04-02 12:10

跟AIT處長聊政局？ 柯文哲：美國不會干涉台灣內政

2018-04-02 16:31

記者轉行開蔬食餐廳 成為綠色飲食推手

2018-04-02 07:43

尬墾丁春吶？烏魚祭音樂祭清明節東石漁人碼頭登場

2018-04-02 11:14

「鯰魚」李得全 讓地政局動起來

2018-04-02 00:39

肺腺癌獲控制 老婦感謝健保讓她繼續陪老伴

2018-04-02 10:41

注意！那瑪夏螢火蟲漫天飛舞 每天4小時實施交管

2018-04-02 15:26

4嬤毅力驚人 2年半整理7噸半塑袋回收

2018-04-02 17:37

遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51

輪椅族遊台灣 無障礙設施不便掃興

2018-04-01 23:03

嘉縣獵蜥新規定抓母蜥才給錢 民怨暗夜難分辨

2018-04-02 16:59

15歲琥珀女孩半夜要為媽媽換尿布 心願是陪她長大

2018-04-02 10:03

新莊國際創新園區動土 可創5千工作機會

2018-04-02 12:37

嘉中朱威丞稱霸音樂賽 笛簫雙料冠軍

2018-04-02 12:02

金光閃閃拍賣會 金條等你開價A好康

2018-04-02 19:34

台東青年問政聯盟今成立 成員都具民進黨員身分

2018-04-02 15:32

舊嘉義市所荒廢近20年 活化集思廣益

2018-04-02 00:21

24位新住民媽媽 拚當語文老師

2018-04-02 00:21

石虎貼圖掀300萬下載 林佳龍：花博主角改石虎

2018-04-02 16:55

你我都賣一樣！高雄夜市同質性太高 難撐下去…

2018-04-02 14:24

摘梅釀梅DIY 梅玩梅瞭

2018-04-02 00:28

參加新北聯合婚禮 玩Cosplay還能抽鑽石

2018-04-02 15:47

200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32

台66線接中山高平鎮系統南下匝道 4日起封閉72小時

2018-04-02 17:04

台北城南有意思 一連玩8天

2018-04-02 00:22

颱風就斷電 雲林樟湖國中小可以太陽能發電了

2018-04-02 00:21

中市肉品市場遷場環評說明會 時地不佳

2018-04-02 12:59

華榮市場遭鑑定海砂屋 北市府今開拆

2018-04-02 14:06

掃墓又踏青 雲林推出5天「旅遊節」

2018-04-02 15:49

大巨蛋都審取消 遠雄：撤件未浪費行政資源

2018-04-02 21:31

熱愛棒球的企業董座贊助 環球棒球隊授旗出征

2018-04-02 17:18

醫生放下聽筒改拿樂器 陪病童歡度兒童節

2018-04-02 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top