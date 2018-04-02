桃園赤塗崎溪汙染溪魚死亡 查出林口一工廠汙染告發

2018-04-02 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市蘆竹區赤塗崎溪今天上午出現乳白色泡沬汙染溪水、造成溪魚死亡，引起坑子地區居民不滿檢舉，市議員郭麗華今天中午說，赤塗溪原本清澈，溪中魚多，最近2、3天就出現工廠偷排乳白色沬汙染溪水，香魚、溪魚死亡，尤其蘆竹赤塗崎溪沒有工廠，應該是交界新北市林口區工廠偷排汙染，她要求環保局重視找出偷排工廠查處。桃園市環保局今天下午查出是上游新北市林口交界一家工廠流廢水汙染。

桃園市環保局稽查科長張書豪今天下午表示，該局接獲檢舉前往蘆竹坑子里溪水採樣，再沿溪上游巡查，後來在新北市林口交界的南勢街附近，發現一家石材廠旁出現乳白色水漬，檢測與赤塗崎溪乳白色泡沫相同，研判是該石材廠廢水溢流汙染，該局已通知新北市環保局稽查進行開單告發。

郭麗華說，坑子里的赤塗崎溪與坑子溪流域，溪流復育下，溪水清澈，溪魚、香魚很多，未料近日相繼發現溪水遭工廠偷排廢水汙染乳白色泡沬，溪魚、香魚死亡浮出水面，尤其當地今年申請坑子溪休閒農業區審查，農業區和生態不容汙染破壞，環保局一定要查出汙染源法辦。