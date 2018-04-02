遠雄撤大巨蛋都審案 北市取消3日會議

2018-04-02 14:51 中央社 台北2日電



大巨蛋都審案原定明天召開，但遠雄認為技術規則及建照適法性超出審議範疇，日前申請撤件。台北市都發局今天宣布取消召開，也呼籲遠雄應儘速重新送件。

都發局原訂4月3日將召開都審會進行大巨蛋案審議；但遠雄公司不服，認為技術規則及建照適法性已超出都審審議範疇，3月30日申請撤件。都發局長林洲民認為此舉是浪費行政資源，建議遠雄重新送件。

台北市長柯文哲日前受訪也說，北市府不會刁難遠雄，但也不可能放水，他不會因為市長選舉將至就感受到壓力，遠雄這樣拖延沒有用，該怎麼做就怎麼做。

都發局今天發布新聞稿說明，遠雄於今年2月27日掛件申請大巨蛋提送都審會審議文件，並排訂於4月3日召開都審會；但遠雄在3月30日又來函申請撤件，昨天已函復遠雄同意撤件，所以取消原訂4月3日召開的都審會。

但都發局仍建議，遠雄依其於民國105年9月所承諾事項「向台北市政府都市發展局都市設計科送件完成法定程序」及都審幹事會結論修正，應儘速重新申請都市設計審議，釐清都市防災、建築技術規則相關疑義，以完成都審及相關行政程序。

都發局以大巨蛋違反建築技術規則第97、127條規定，要求遠雄變更設計或是把大巨蛋案送回台灣建築中心審查；其中，認為大巨蛋的逃生梯動線、觀眾席位置和規定不符，第127條規定演唱會觀眾席不可低於地面層7公尺，但大巨蛋設計觀眾席低於地面層10.5公尺，未來恐無法辦演唱會。