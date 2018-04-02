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200間雲端商辦大樓、凱悅嘉軒酒店 新莊副都心內動土

2018-04-02 11:32聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新莊副都心再添2建設，分別是39樓雲端商辦「新北宏匯i-Tower」和21樓「新莊凱悅嘉軒酒店」，加上去年動土的新莊AU商場，均屬BOT案，由宏匯集團所有，總投資額90億，將創造7500個就業機會，市府年收益預估每年209億。

新北市長朱立倫與宏匯集團董事長許崑泰今早一同動土，朱立倫說，新莊這幾年是新北發展最快、建設最多的地方，在地就業、就養等都需要更多企業進駐，他說許崑泰發跡在三重，恭喜也感謝宏匯對新北的努力。

許崑泰表示，新北宏匯i-Tower會是推動新北市產業升級的高端產業園區，3個建案分別有有2萬5千坪辦公室、7千坪商場和8千坪酒店。周圍有「2高3捷4特快」，包括中山高、北二高和機捷、環狀線、新蘆線3條捷運通過，及64、65快速道路和2條省道。

許崑泰說，該地鄰近新北產值最大、就業人口最多的新北產業園區，商辦大樓將作為大數據、物聯網和雲端基地，而酒店也是集團與凱悅嘉軒合作的第5家酒店，是新莊第一家進駐的國際酒店，將在2020年4月全面完工。

經發局表示，市府近年積極透過促進民間參與，以擴大產業、觀光及商業的投資，進而帶動地區發展。該商辦大樓將有200間產業辦公室，以雲端科技、物聯網、大數據及數位匯流為主。

新莊副都心再添2建設，分別是39樓雲端商辦「新北宏匯i-Tower」和21樓「新...
新莊副都心再添2建設，分別是39樓雲端商辦「新北宏匯i-Tower」和21樓「新莊凱悅嘉軒酒店」，今由新北市長朱立倫與宏匯集團董事長許崑泰一同動土，預計2020年4月可全部完工。記者魏翊庭／攝影
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朱立倫物聯網

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