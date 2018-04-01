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杜鵑花季音樂會 柯文哲、郭子乾一搭一唱笑聲連連

2018-04-01 16:47聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

台北市長柯文哲下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，主題是「大聲說愛、 一起賞花、聽音樂、野餐感受幸福」， 主持人郭子乾在舞台上與柯文哲一搭一唱，逗得現場民眾哈哈大笑。

台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐聽歌。記者林伯東／...
台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐聽歌。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（左）下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，與主持人郭子乾（...
台北市長柯文哲（左）下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，與主持人郭子乾（右）在舞台上一搭一唱，現場笑聲連連。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（左）下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，主持人郭子乾（右...
台北市長柯文哲（左）下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，主持人郭子乾（右）不時模仿柯文哲，逗得現場民眾笑聲連連。記者林伯東／攝影
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台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐聽歌。記者林伯東／...
台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐聽歌。記者林伯東／攝影
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台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐。記者林伯東／攝影
台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲（左）下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，與有「小鄧麗君」...
台北市長柯文哲（左）下午出席台北杜鵑花季大安森林公園野餐音樂會，與有「小鄧麗君」之稱的歌手張瀞云（右）合唱《甜蜜蜜》。記者林伯東／攝影
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台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐。記者林伯東／攝影
台北杜鵑花季重頭戲大安森林公園野餐音樂會，吸引大批市民到場野餐。記者林伯東／攝影
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野餐柯文哲大安森林公園

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