城南有意思 一連8天舉辦各式藝文活動

2018-04-01 17:58 中央社 台北1日電



台北市觀傳局與中華文化總會合作，今天起至8日舉辦「城南有意思」活動，串連重慶南路、南海路口周邊14個場館與70多間店家，舉辦各式藝文活動。

今天起至8日，北市觀傳局與中華文化總會合作，在重慶南路、南海路、泉州街、寧波西街一帶舉辦「城南有意思」活動，包括音樂會、兒童劇、市集、生命教育體驗坊、星空電影院、藝術節與地方創生講座等各式藝文活動。

活動開幕式今天下午舉行，泉州街封街，由紙風車劇團演出兒童劇，吸引許多家長帶著小孩參加。

文總諮議委員會召集人吳靜吉今天下午在開幕式致詞表示，現在的二二八紀念館前身是聯合國的非營利組織，他在此處工作了32年；蘭陵劇坊也從同樣地方發展，他笑說，當時每到黃昏時刻，辦公室的椅子就會收起來，讓演員練習。

吳靜吉說，台北市的城南區文化底蘊豐富，「這個底蘊就是愈在地、愈國際化」，而文化總會透過創新，催生文化多元性。

台北市長柯文哲今天也出席開幕式，笑說他到舞台上後，才赫然發現舞台下有許多人頂著大太陽看戲，「中正區是全台灣博物館最多的地方、密度最高，也有很多台灣最好的學校。」

由於天氣炎熱，柯文哲也打趣地說，中午太熱，民眾傍晚再出門參加活動就好，「很怕大家中暑」。

文化總會秘書長林錦昌、中央社董事長劉克襄皆出席開幕式。