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青銀共居慶滿月 楊奶奶：有年輕人陪伴不無聊

2018-03-31 22:10聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，經甄選錄取的8位文化大學學生在3月1日入住，滿月的今天邀請共居青年和銀髮長者分享心得；大學生蘇美熏說，爺爺奶奶把他們當成孫子一般照顧，楊王碧珠奶奶則說，有年輕人陪伴閒話家常，「住在公寓就沒那麼無聊了」。

這場分享會上，受託經營公寓的恆安照護集團董事長胡世賢表示，青銀共居是新的社會福利政策，對於大學生而言，這恐怕是融入社會也無法學到的人生經驗；社會局長許立民則說，不只大學生有不一樣的體驗，長輩也有不一樣的生活，預計未來還會有不一樣的發現。

日前3月16日台北市政府舉辦「居住正義論壇VII」時，市長柯文哲致詞也提到，目前台灣仍有世代對抗的現象，希望未來幾年內能夠走向世代融合。

這段期間，園藝老師陳淑芬熱心投入開設相關課程，吸引包括百歲高齡陳端和爺爺在內長者的學習興趣，相互陪伴共學。胡世賢表示，盼長輩活到老、學到老，也幸福到老，青銀共居可以創造出這種可能性。

許立民、胡世賢今天也和長者、學生一起包潤餅同樂。文化大學德文系女學生蘇美熏說，她剛入住時有點忐忑不安，後來鼓起勇氣和長者打招呼，打開心扉，就像在家裡一樣，和爺爺、奶奶一起聊天、喝茶，長輩也把他們視為孫子、孫女一樣關心，感冒了爺爺還拿喉糖給她緩解不適。

楊王碧珠奶奶則說，有年輕人陪伴、聊天，閒話家常，她住在公寓就沒那麼無聊了。

目前陽明公寓引進國外「青銀共居模式」，經受理報名及面試甄選，錄取8位文大男女學生入住，每月租金3000元，節省租屋開銷，但必須每月陪伴長者做公共服務20小時。

台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，今日舉辦入住滿月記者會。圖／台北市陽明老人公...
台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，今日舉辦入住滿月記者會。圖／台北市陽明老人公寓提供
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台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，今日舉辦入住滿月記者會。圖／台北市陽明老人公...
台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，今日舉辦入住滿月記者會。圖／台北市陽明老人公寓提供
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台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，入住的大學生今日滿月，社會局舉辦記者會和學生...
台北市陽明老人公寓實施青銀共居計畫，入住的大學生今日滿月，社會局舉辦記者會和學生、長輩一起包潤餅同樂。圖／台北市陽明老人公寓提供
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大學生文化大學許立民

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