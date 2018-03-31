台灣首度火山爆發演習 日韓搜救隊參與

2018-03-31 22:40 中央社 台北31日電



台北市地震火山災害防救實兵演練，由市長柯文哲擔任統裁官。聯合報系記者陳聖文／攝影 分享 facebook 台北市政府今天舉辦107年震災及火山災害防救演習，這是台灣首度舉辦火山爆發防救演習，動員超過3000人，日本東京、橫濱及南韓首爾的國際搜救隊還派員來台支援。

台北市107年災害防救演習下午1時30分在國防大學復興崗校區實施，這是國內首度將火山爆發納入演習，並針對地震引發的各種災害及火山災害告警、疏散撤離等項目進行實兵演練。演習動員北市府、國軍、國際搜救隊及民間團體，出動164輛車輛，以及包括海鷗與最新的黑鷹直升機共5架次。

演習統裁官、台北市長柯文哲演習後講評表示，過去市府在颱風方面的演練比較完整，地震演練較少見，但不曾進行火山爆發防災演練。今年市府針對火山爆發，已經進行幾次兵棋推演，也與學術單位合作研究預警機制。

他指出，事實上，火山爆發前會發生地震，大部分不是一般人想像的突然就爆發，因此市府的演練著重在火山爆發的各個階段要警戒到什麼程度，這些都需要學術單位參與，平常也要預先準備。

對於媒體提問火山爆發後還有火山灰及後續問題，該如何解決？柯文哲表示，這影響的層面更大，包括松山機場飛機起降等問題，這次是第一次做實兵演練，都還要再滾動式修正，每次兵棋推演及實兵演練，若發現新的問題，就再做兵棋推演及實兵演練。

至於是否未來會結合松山機場一起做演練？柯文哲說，第一步先從基本的疏散開始演練，再逐步擴大範圍，並做較複雜的演練。

對於今天演習，士林、北投居民接獲火山地震演習訊息，消防局整備應變科也提出說明，配合演習情境設定及測試災防告警訊息發布管道是否能正常運作，北市災害應變中心分別在下午1時37分針對士林及北投區全區發布「七星山火山活動異常請民眾疏散」，以及1時49分針對北投區文化里發布「地震建物倒塌請里民疏散」的測試訊息，幾乎士林、北投全區的民眾均有收到災防告警訊息。

隨後災害應變中心接到很多民眾關切電話，由於測試訊息是配合演習所發布，並沒有如訊息中所描述的火山及地震狀況，七星山也沒有異常的活動，119也提醒民眾勿驚慌。

整備應變科指出，災防告警訊息是為了在緊急狀況發生時，透過電信業者向指定地區內的4G及3G手機廣播發送告警訊息，讓民眾可以即時獲得最新災害消息，採取應變措施；往後如北市有發生地震火山或是其他緊急災害事件，會透過像今天演習測試所發布的災防告警訊息，將災害訊息及相關避難措施即時發布給民眾，進行相關避難措施。