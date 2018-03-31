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藍營新北市長初選 民調開跑前3人爭支持

2018-03-31 21:31中央社 新北31日電

中國國民黨新北市長初選即將民意調查，前台北縣長周錫瑋展開掃街拜票，前新北市副市長侯友宜希望創造中和文創園區。前市議員金介壽在政見會以教育議題切入，希望爭取民眾支持。

周錫瑋今天在土城區等地以車隊掃街拜票，車輛深入人潮擁擠的延吉街市場，轉近延和路，站在吉普車上的周錫瑋向大家揮手，廣播傳出「拜託、拜託，請民調唯一支持周錫瑋」，銀樓下的攤販、安和國小紅磚道上牽著孩子的婦女，也熱情揮手回應。

民意調查將在4月3日到5日實施，周錫瑋爭取支持，今天在新店與永和掃街時，立法委員羅明才、林德福相挺陪同在車隊上一起拜票，明天他還要在板橋區、三重區掃街。

侯友宜今天晚上則在中和區活動中心的政見說明會上說，捷運周邊是都市更新的重點，在地文化與美食形塑當地的文化與產業，中和灰窯地區可以從農業區規劃成為文創園區，也希望再創雙和地區的光榮。

侯友宜說，他喜歡打擊犯罪與特種行業，這也是淨化環境與治安，提升生活環境品質重要的工作。他把生命交給熱愛的中華民國，市長選舉也是人生的第一次選舉。因此，守護人民的生命財產也是自己的責任，是自己不變的職志。

侯友宜也在現場爭取大家在民調中支持他，讓他有機會讓新北市脫胎換骨。他表示，會繼續透過臉書和民眾交流，未來也會嘗試使用更多樣性的社群網路平台。

金介壽則說，他是堂堂正正的中國人，腳踏實地的台灣人，是敢說真話的人。他以教育改革的亂象，以及日前台灣學生在美國揚言開槍的孫安佐事件切入，認為是教育的問題。在「太陽花學運」事件中，有許多破壞公物的行為卻不必負責，這也與教育有關。

金介壽說，在台北縣議員任內，多次揭發台北縣政府弊案，以及官員雙重國籍案，將官員拉下台。以往，打擊貪汙也不遺餘力，揭弊除暴只問是非，不分黨派。他在政見會現場搖起國旗，強調自己立場堅定，熱愛國家。

周錫瑋侯友宜

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