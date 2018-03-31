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民生汐止線再次啟動環評 居民盼車站地點鄰近生活圈

2018-03-31 21:18聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市捷運局主辦的台北捷運民生汐止線第二期路線去年4月再次展開環評調查，今晚在延平區民活動中心舉行第一場說明會，接下來4月份還有兩場陸續會在內湖區、松山區舉辦；今晚會中有居民希望連結行天宮站、雙連站的車站地點能微調或乾脆增設車站在鄰近生活圈的區段；捷運局表示，變更站點需詳細評估。

台北捷運民生汐止線第二期路線（自民生西路底往東過基隆河到新湖一路與民善街路口）9年前環評遭環保署認定有許多不確定因素，諸如民生社區反對等問題，應另案辦理環評而一度卡關；捷運局去年才又重啟環評調查，近期將透過3場說明蒐集民意讓環評報告能在10月送中央審核。

今晚第一場說明會有40多人到場聆聽，包含中山區中吉里長林德勝；大同區星明里長李秀男、延平里長林定邦，以及地方議員服務處代表等人參加。

林德勝表示，希望開會不是開好玩，否則白開，環境影響評估應該估算到施工、完工後的影響；而民生汐止線SB03站（連接行天宮站），車站站體應該設在松江路西側而非預定的東側，因為西側才是2萬人的生活圈，東側都是辦公大樓。

李秀男則說，鄰近大稻埕碼頭的SB01站與連接雙連站的SB02站之間有寧夏夜市，是主要活動熱點，若能增設站點將提升地方搭乘大眾運輸便利性；過去他多次訴求要蓋松山線圓環站便民但最終未果，希望今晚提出意見能獲得重視，真的納入考量評估。

捷運局表示，SB03站體預計設在松江路東側是因為路幅較寬（40公尺），西側僅25公尺寬過窄，周邊用地取得又是老舊社區，可能需配合都市更新才能一併整頓路幅，增加站體設置可行性。

至於SB01站SB02站之間在增設站點，捷運局說，設站用地取得包含通風井、出入口用地都要考量，站距也是一項條件，將再評估，若地方有交通需求，將SB01站往東移動或許也是種解決方案。

北市捷運局主辦的台北捷運民生汐止線第二期路線去年4月再次展開環評調查，今晚在延平...
北市捷運局主辦的台北捷運民生汐止線第二期路線去年4月再次展開環評調查，今晚在延平區民活動中心舉行第一場說明會。記者翁浩然／攝影
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北市捷運局主辦的台北捷運民生汐止線第二期路線去年4月再次展開環評調查，今晚在延平...
北市捷運局主辦的台北捷運民生汐止線第二期路線去年4月再次展開環評調查，今晚在延平區民活動中心舉行第一場說明會。記者翁浩然／攝影
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捷運環評北捷

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