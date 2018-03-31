雙溪春耕播種樂 美女議員插秧初體驗

2018-03-31 22:33 觀天下 記者馮啟強／雙溪報導



有美女議員之稱的市議員林裔綺體驗手工插秧，在太陽底下農作真的又熱又累，不過她認為這個活動很有意義，值得持續推廣下去。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 雙溪區春耕播種體驗活動，今年已經邁入第五年了，今(31)日天氣艷陽高照，包括社區、學校等上百人參與春耕，打著赤腳彎下腰將秧苗插入田地，讓學生體驗到古早味生活，有美女議員之稱的市議員林裔綺也特地體驗手工插秧，在太陽底下農作真的又熱又累，不過她認為這個活動很有意義，值得持續推廣下去。

由在地農民示範講解注意事項及程序手法，讓現場參與民眾與學生下田體驗插秧樂趣。

雙溪區長劉新民指出，近年來新北市政府積極推動雙溪有機農業，雙溪因平林溪及牡丹溪兩條溪流匯流得名，水質清澈乾淨環境優美，自然生態多樣豐富，得天獨厚的先天條件與後天區民的諄諄維護，是打造雙溪區成為全國有機田園的成功因素。

上林里長簡德福表示，有機農業代表一種對土地的尊重，以循環利用的方式取代農藥噴灑，維護土地的本質，強調永續利用的概念。

市議員林裔綺也特地跑來體驗一下手工插秧，在太陽底下農作真的又熱又累，不過她認為這個活動很有意義，值得持續推廣下去。

在活動現場，學校與社區發展協會帶來載歌載舞，重現農耕社會純樸熱鬧的氛圍，另外還有對土地尊重、祈願風調雨順五穀豐收的祈福儀式及享用當地農村媽媽道地的在地米食料理等，不單好吃、好玩，更有豐富的教育傳承意義。