掃墓「人離火熄」 汐止義消背水袋巡邏

2018-03-31 22:36 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止義消準備了背負式水袋，進公墓巡邏，只要發現火沒熄，就立刻澆水滅火。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 清明節到了，為了防止山區火警意外的發生，今(31)日上午消防局第六大隊前往新台五路的公墓進行宣導，現場提供水源、還有水袋，提醒民眾要離開前，一定要記得澆熄火源，義消準備了背負式水袋，進公墓巡邏，只要發現火沒熄，就立刻澆水滅火。

遞上水，叮嚀一定要澆熄火源再離開，接近清明節，這幾天已經陸續有民眾上山掃墓，消防局第六大隊也展開一連串的宣導活動，今年清明節5天連假，許多民眾會前往掃墓，更可能是山林火災最容易發生的時機，所以，消防隊今年一樣有便民措施，身為汐止婦宣隊分隊長，一早議員白珮茹也帶著婦宣姊妹，在公墓入口處宣導，只要有人來，就趕緊遞上水袋。

消防第六大隊副大隊長林志品表示，今年在新台五路、社后地區第八及橫科地區第十公墓都設有宣導及便民服務，現場都有準備水袋提供民眾索取，因為，就往年來看，清明節火警意外，多數都是民眾掃墓離開時，忘了澆熄火源，所以，這次也再次提醒民眾，多加注意。

預防山林火災，有些民眾己經很有概念，自己準備一大桶水上山，至於沒帶的，消防隊也準備提著走的水袋，值得一提的是，這次動員義消，背上這機動性高的背負式水袋，隨時到公墓裡頭巡邏，只要像這樣發現，有忘了熄滅火源的情況，就立刻滅火。

市議員白珮茹表示，清明掃墓要記得人離火熄，也注意用火安全，離開前務必用水或是利用消防隊提供的水袋，澆滅燒紙錢的餘燼，避免引燃雜草，造成山林火災。