陶瓷嘉年華人群擠爆 朱立倫戴墨鏡牽狗踩街
2018新北鶯歌陶瓷嘉年華活動吸引大批人潮，新北市長朱立倫今天特別戴著墨鏡，率領超過100組以西遊記、狗年等主題精心變裝的大小朋友們，一起到鶯歌陶瓷博物館參加「神遊變裝踩街」遊行，現場鼓隊及陶笛聲不斷，洋溢歡樂氣氛。朱立倫受訪時表示，鶯歌陶瓷是台灣之光，舉辦這場嘉年華主要目的就是「傳承」，要把老一輩的技藝傳承給下一代。
朱立倫表示，這次活動除了規劃變裝外，主要因為鶯歌的陶瓷是台灣之光，讓大家可以很驕傲地推廣出去，雖然是商業但更是藝術文化，鶯歌的陶瓷嘉年華擁有悠久歷史，雖然平日就已經有很多觀光客，但這次辦嘉年華就是將在地小朋友、在地力量結合起來，讓更多觀光客喜歡鶯歌，而最重要的目的就是傳承，要把老一輩的技藝傳承給小朋友們。
這次「神遊變裝踩街」遊行，由朱立倫牽著三隻黃金獵犬，與陶神人偶帶領打扮成狗造型的小朋友隊伍們熱鬧踩街，圍觀民眾不斷喊著「市長！市長！」。另外，在鶯歌陶瓷博物館後方活動現場也匯集在地優質小店、小吃、小農的「趕集園遊會」，也讓許多家長帶著小孩體驗陶瓷工藝品DIＹ。一名帶著一群扮成小狗造型幼兒園孩童的老師更興奮地說，「真的很好玩，也讓小朋友們更了解鶯歌老街的文化。」
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