陶瓷嘉年華人群擠爆 朱立倫戴墨鏡牽狗踩街

2018-03-31 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



朱立倫今天牽黃金獵犬遊街。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook 2018新北鶯歌陶瓷嘉年華活動吸引大批人潮，新北市長朱立倫今天特別戴著墨鏡，率領超過100組以西遊記、狗年等主題精心變裝的大小朋友們，一起到鶯歌陶瓷博物館參加「神遊變裝踩街」遊行，現場鼓隊及陶笛聲不斷，洋溢歡樂氣氛。朱立倫受訪時表示，鶯歌陶瓷是台灣之光，舉辦這場嘉年華主要目的就是「傳承」，要把老一輩的技藝傳承給下一代。

朱立倫表示，這次活動除了規劃變裝外，主要因為鶯歌的陶瓷是台灣之光，讓大家可以很驕傲地推廣出去，雖然是商業但更是藝術文化，鶯歌的陶瓷嘉年華擁有悠久歷史，雖然平日就已經有很多觀光客，但這次辦嘉年華就是將在地小朋友、在地力量結合起來，讓更多觀光客喜歡鶯歌，而最重要的目的就是傳承，要把老一輩的技藝傳承給小朋友們。