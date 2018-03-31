應網友要求拍到車輪餅正妹 童仲彥：選民服務做到底

2018-03-31 10:44 聯合新聞網 綜合報導



台北市議員童仲彥。聯合報系資料照 分享 facebook 近日有網友在臉書社團貼上一張「正妹賣車輪餅」背影照，令其他網友十分好奇正面長相，台北市議員童仲彥更在臉書上表示，他已透過LINE指示助理到現場，拍下正妹長相，還大呼「我一定選民服務做到底」，引發不少網友批評。

網友在臉書社團「爆廢公社」分享「正妹賣車輪餅」背影照，引起許多網友紛紛留言表示想看正面，還要求公布車輪餅攤所在地點。童仲彥聞訊後說：「只要在萬華，網友要找的正面圖，我一定選民服務做到底。」

童仲彥還在臉書貼上與助理的LINE對話截圖，除要求助理「去跟她合照一張正面的傳給我」，更要助理穿著制服去，童聲稱「你代表我去做選民服務」，不料該正妹當日不在，童仲彥27日承諾「明天再去拍」，28日下午3點半左右便在臉書上公布正妹正面照。

此事經媒體曝光後，許多網友在PTT上反諷「了不起，負責」，還有網友質疑拍攝前「有經過當事人同意嗎」，網友留言「這種素質還有人投」、「原來你議員的工作內容是這個喔」，對於童仲彥把拍攝正妹當選民服務的行為十分不以為然。

今年2月，童仲彥隨台北市長柯文哲前往歐洲做市政考察時，還在臉書貼出搶拍波蘭餐廳女服務生的照片，引起網友一陣嘩然，更有媒體報導，稱童仲彥趁夜宿阿姆斯特丹時，夜訪當地「紅燈區」。