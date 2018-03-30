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藍新北市長初選 政見爭新莊鄉親認同

2018-03-30 22:09中央社 新北30日電

國民黨新北市長初選政見會今晚舉行，侯友宜盼解決新莊與五股違章工廠。周錫瑋強調對新莊交通與整治水患的貢獻，要改造新莊老街。金介壽盼以緝毒犬進入校園解決毒品氾濫問題。

中國國民黨下屆新北市長選舉初選政見會，今天晚上在新莊農會大禮堂舉行。

侯友宜首先以新莊電影文化中心的動土，闡述以台灣電影文化園區帶動電影文化產業鏈，結合旁邊新莊知識園區，發展絕對不輸台北市東區。

他以「魄力」強調有決心解決五股垃圾山及違章工廠。另外，結構不安全的房屋必須透過都市更新解決。

周錫瑋說，在縣長任內拆29家砂石場，絕對有魄力說到做到。若當選市長一定改造新莊老街，連接所有的廟宇與新莊文化。

周錫瑋說，新北市都更戶有62萬戶，依現況要4000年才可能都市更新。過時的行政命令、法律要改變，他主張將來都更1坪要換回大於1.2坪，並減少稅金才有辦法都更，走不通的法令要廢。

第3位發言的金介壽強調自己捍衛中華民國、支持中國國民黨，他自己是敢說真話的人，自古揭弊除暴的人總是比較寂寞。

金介壽說，目前毒品氾濫，如果當選盼望提升毒品分類等級，並將讓緝毒犬直接進入校園，以緝毒犬抓毒品。對於兩岸，他也希望透過教育、就業的城市等交流，彼此更瞭解，也增加工作機會。

毒品都更

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