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八百壯士今自拆帳篷 柯P臉書貼淨空照

2018-03-30 19:43聯合報 記者楊正海╱即時報導

「八百壯士」重新搭設在立法院前帳棚，29日先自拆後再報備申請，重新搭篷，依規定核准可在30、31日搭設，4月1日後視為違建，今天與市府溝通後，下午又將篷拆掉。

台北市長柯文哲今天在臉書貼上馬路淨空的照片，強調不管藍綠統獨及各種社運，台灣必須成為一個法治的國家。

建管處表示，八百壯士重新搭篷後，路權申請時間僅到31日，依規定，路權效期結束前要重新報備才可搭帳棚，也就是說4月1日之後帳棚就要自行拆除，否則就視為違建，已要求3日內自拆，若未改善就會強拆。

市府表示，經過溝通，八百壯士今日於立法院外搭起的帳篷，已經於下午5點全數拆除完畢。

八百壯士今自拆帳篷，市長柯文哲在臉書貼道路淨空照。圖／台北市政府提供
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八百壯士今自拆帳篷，市長柯文哲在臉書貼道路淨空照。圖／台北市政府提供
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違建立法院路權

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