汐止防災演練 除防水災也要防土石坍

2018-03-30 21:12 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區今年度土石流防災疏散演練，模擬颱風大雨淹水時緊急疏散，另外，特別增加坍方排除演練，希望將災害降到最低。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區今年度土石流防災疏散演練，今(30)日下午在勤進路登場，模擬颱風大雨淹水時，緊急疏散住戶到安全的地方，另外，每逢颱風大雨四面環山的汐止，都會有大小坍方，所以，這次也特別增加坍方排除演練，希望將可能的災害降到最低。

當天模擬颱風大雨，水位暴漲，山區土石流潛勢區危險，里長蘇樹木在接獲通報後，趕緊以大聲公緊急疏散住戶，只是有人受傷了該怎麼辦？接到通報後，救護車也在第一時間趕到現場。

汐止區107年度土石流防災疏散避難演練，在秀峰社區登場，包括鄰近的秀山、秀峰及福安里一起參與演練，選在地勢比較低窪的的秀山、勤進路，而大部分的民眾很配合，不過，而為求演練逼真，還有應付突發狀況，現場也預訂了好幾個狀況，首先是有有人受傷，還有民眾死守家園不願意撤離，演出逼真，民眾很肯定。秀峰里長蘇樹木表示，這幾年天災人禍不少，透過演練至少讓里民們知道，遇到狀況時，如何應變。

汐止區長徐開宇表示，這次防災演練，一樣是設定了好幾個情境，以防突發狀況好應變，而今年則是新增加了土石坍方排除，當天安排了山貓、工作隊人員，在最短時間排除狀況。因為，每逢颱風大雨四面環山的汐止，都會有大小坍方，所以，這次也特別增加坍方排除，恢復通行，並且也安排民眾撤離到秀峰高中體育場收容，希望透過演練熟悉流程，將可能的災害降到最低。