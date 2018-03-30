做自來水蓄水池不能用 汐止社區很不滿

2018-03-30 20:59 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區瑞士山莊及天外天社區配合施作蓄水池使用自來水，做好了卻不能用，因為沒有提水保申請，也讓社區很不滿。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區瑞士山莊及天外天社區，長達二十幾年只能接溪水使用，在前年會勘後，社區配合施作蓄水池使用自來水，做好了卻不能用，因為沒有提水保申請，這一卡一年多，也讓社區很不滿，今(30)日上午相關單位人員就到現場會勘，希望能夠協助解決，讓他們有自來水可以用。

社區居民不滿的表示，明明會勘講好了，社區也配合做了蓄水池，現在才告知沒有申請水保雜項執照違法要拆，許多居民都氣壞了。

社區總幹事蔡先生表示，烘內瑞士山莊近兩百戶居民，一直以來都沒有辦法接自來水，長達二十幾年的時間，只能接北港溪水來用，水質沒有保障，住戶很擔心衛生問題，而在前年立委黃國昌服服務處也邀請相關單位會勘解套，但現在卻做好了不能用。

立委黃國昌服務處秘書謝青峰表示，針對社區困擾一、二十年的生活用水問題，前年有請水公司及國有財產署會勘，不過，現在社區方面蓄水池蓋好了，卻卡在因為沒有事先提出水保申請，現在市府農業局告知違法，水池做好一年了，卻沒法使用。

在接獲陳情後包括立委黃國昌服務處、市議員周雅玲服務處、市府農業局就到了現場會勘，因為，現在社區己經在補申請相關水保執照，會勘也請相關單位協助。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，問題出在沒有事先申請，現在蓋的蓄水池被列定違法，除了請社區儘快完成相關水保雜項執照，會勘也希望相關單位協助，讓社區二、三百戶有自來水可以用。