日本扶輪少年團訪台 體驗台式家居生活

2018-03-30 20:58 觀天下 記者黃宥嫺／三重報導



日本群馬及新潟縣高中39位扶輪少年服務團員將寄宿於台灣家庭，體驗原汁原味的臺式家居生活。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 日本群馬及新潟縣高中39位扶輪少年服務團員，今(30)日上午抵達台灣參加交流活動，由新北市立三重高級中學與私立清傳高級商業學校共同接待，日本高校生將寄宿於台灣家庭，體驗原汁原味的臺式家居生活，希望藉由這次的活動能對台灣更加認識，進而喜歡上台灣。

今日上午日本學生造訪台灣後，在三重高中舉行歡迎會，校長陳瑛姍致詞時表示，近年來學校致力發展國際教育，拓展師生國際視野，在校內開設日語、韓語、德語、法語、西班牙語等五種第二外語課程，亦積極推動國際交流活動，與美國、新加坡、加拿大、日本等學校交流，其中以與日本學校交流最為頻繁，透過這些互動，相信能帶給學子更多元的文化學習機會，以促進雙方相互了解，關係更加良好。

三重中央扶輪社長吳忠和表示，目的促進台日文化交流，增進青少年友誼，二十六年來，己超二千位以上高校生參與，回憶二十六年前，初次參加國際交流的台日雙方青少年，如今己是社會上中堅份子，他認為，透過這項國際交流，接觸不同文化還能加強同理心，讓學生拓展視野，一路走來能順利圓滿，係由全體社友大力支持，深表感謝。

清傳高商校長歐宗智指出，該學校自民國82年以來全力支持台日交流會，長達２６年時間未曾間斷過，再次感謝三重中央扶輪社大力促成，學生因此走出課室，增進國際視野深具意義。

來自日本群馬(2840地區)、新潟(2560地區)的日本學子，在社友陪同下，除了在新北市立三重高中、清傳高商，進行文化教育交流等見習行程，並讓日本高校生寄宿於台灣家庭，體驗原汁原味的臺式家居生活，希望藉由這次的活動能對台灣更加認識，進而喜歡上台灣。