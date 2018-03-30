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人臉辨識記錄學生上課專注度惹議 教育局急撤看板

2018-03-30 16:13聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市教育局近期在南港展覽館「智慧城市展」靜態展出「智慧台北，創新教育」看板，其中提到可在教室中使用人臉辨識系統，進行課堂管理、了解學生學習情形，引發網友熱烈討論，質疑恐侵犯學生隱私。不過教育局澄清，展出內容是照片影像合成，並沒有任何學校做這樣的事；該看板隨後也撤下。

原本看板內容提到，這項人臉辨識的應用，包括「全域雙鏡頭，結合自動化人臉識別的技術」、「遲到早退自動監測，出勤紀錄可以完整保留」、「學生跑班換課，無需反覆、重新簽到點名」、「深度學習人臉變化，自動調整識別參數」以及「完整記錄上課行為，分析學生抬頭率與專注度」。

這樣的概念引發網友熱烈討論，有人認為這是監控學生，質疑侵犯學生的隱私。

台北市教育局澄清，北市的各級學校均未實際在班級教室內使用，展覽以課室照片模擬情境，教育現場一定會兼重人文精神進行調整，不會忽視學生的人權與隱私。

教育局專委陳素慧表示，引起爭議的內容，是廠商展示設備、新技術外，額外補充說，未來也可能作人臉辨識、專注度的應用，只是一種設想，但教育局已和廠商說，這項功能教育局不會用，請廠商將看板撤除。

依據教育局提供資料，展出內容包括「酷客雲」、「網路學校」、「BYOD落實創新教學自主學習」和「建置未來智慧校園」，最後一項就包括智慧班牌、電子課表、師生考勤、門禁刷卡、消息發佈等構想。

台北市教育局在智慧城市展覽中，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。圖／網...
台北市教育局在智慧城市展覽中，以模擬示意圖展出人臉辨識應用在教室內的技術。圖／網友Jiun Shen Fong 臉書提供
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