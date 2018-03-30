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爺灑農藥呼吸道壞光 新北首位實習植物醫師助農友

2018-03-30 13:19聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

「我真的想要改善農業！」新北市首位實習植物醫師陳浩至說，小時候看爺爺耕作時，噴灑農藥卻沒有帶任何口罩等防護裝備，最後呼吸道、肝臟都壞光光，他長大後決定讀嘉義大學植物醫學系，剛好畢業時正在推行第一批實習植物醫師，加入後選擇土生土長的新北市，希望能幫助在地耕作的農友，減少化學肥料的使用。

新北市政府從去年12月設立實習植物醫師制度，為了解決食材安全問題，提高農業生產價值，聘任實習植物醫師，針對在地特色作物病蟲害進行個案診療，並輔導農友精準使用友善資材，有輔導需求的農友也可透過所在地農會向新北市農業局申請，由實習植物醫師到場「把脈」。

先前在新北市八里柑橘患有「黃龍病」，這對柑橘樹是一種絕症，會藉由柑橘木蝨傳染，染病的柑橘樹會在十年內衰弱死亡，老叢病死損失更嚴重，沒有任何方式可治療，只能剷除植株，而一般人用肉眼觀察常容易與營養缺乏混淆，但透過實習植物醫師實地查看並送樣檢驗，能更精確診斷，進一步繪製疫區地圖，也依農友需求提供不同的預防方式。

八里區農會推廣部主任黃梓雄也說，在八里區約有300公頃的柑橘園，年產值可達約台幣五億元，每一株柑橘樹對農友都很重要，而實習植物醫生針對黃龍病的診斷，也大幅降低農友們的損失。

新北市首位實習植物醫師陳浩至幫助農友減低農藥的不當使用。圖／新北市農業局提供
新北市首位實習植物醫師陳浩至幫助農友減低農藥的不當使用。圖／新北市農業局提供
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新北市首位實習植物醫師陳浩至幫助農友減少使用化學肥料。。圖／新北市農業局提供
新北市首位實習植物醫師陳浩至幫助農友減少使用化學肥料。。圖／新北市農業局提供
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