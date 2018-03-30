竹子湖海芋花開6成 海芋季30日登場

2018-03-30 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



一年一度的陽明山竹子湖海芋季今天起登場，目前海芋已開花約7至8成，花期將一路開至5月底。即日起至4月29日的海芋季期間，竹子湖地區將有11處打卡花藝設計地景，並有農園體驗和導覽解說活動，讓民眾賞花同時也深入認識當地的人文歷史。

竹子湖空氣清新，常年處於雲霧飄渺的環境中，每年初春海芋綻放時，花田裡白綠交錯的美景有如人間仙境。今年的海芋季以「當幸福來相芋」為主題，除在竹子湖規劃11個IG幸福部卡點，今年也特別與中華郵政合作，在湖田國小停車場「海芋季遊客服務中心」推出海芋季限量明信片與紀念郵戳，供遊客購買並郵寄，郵件將加蓋紀念圖案。

北投區農會表示，今年海芋價格持平，依品質6至10支為100元。因海芋花開時間隨著氣溫越高而減少，建議民眾採摘花苞3至5分開的海芋，每日換水可維持10天賞花期。採海芋時應緊握海芋莖部拔起，不要硬折，以免傷害海芋成長。

遊賞竹子湖溪畔步道，可從「頂湖」為起點，繞行頂湖環狀溪畔步道，經過全新完成的陽明溪溪畔步道，蜿蜒上行可連至環七星山人車分道。接著可往「下湖」走入海芋環狀溪畔步道，置身花海中，再到「水尾」的文學步道觀瀑登高俯視海芋田。「湖底」大梯田的湖底環狀步道，伴隨綿延數百公尺的海芋梯田，相當壯麗。