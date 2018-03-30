呱吉選議員真相大白 改名「邱議員」

2018-03-30 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



網路紅人「呱吉」日前傳出將參選台北市松山信義區議員的消息，但他29日晚間在經營的「上班不要看」YouTube頻道上回應了，他前往戶政事務所將自己本名邱威傑改名為「邱議員」，只花80元「一秒變議員」。

該影片為「呱吉40歲人生就此改變」，影片中，呱吉下午至信義區戶政事務所辦理改名申請，將邱威傑「人道毀滅」，秀出自己的身分證，表示「作為邱威傑的人生，我已經親手將他埋葬，從今以後我就叫作邱議員。」

呱吉還笑說，「別人說選市議員很花錢，我跟你說不用，80元你就可以做一個議員。」搞笑行為連戶所人員也忍俊不禁，「以後就叫你邱議員。」