原團駐紮捷運出口 北捷開紅單要求清除

2018-03-29 21:58 中央社 台北29日電



原民團體「原轉小教室」今天表示，已收到捷運公司開出的紅單及公文，要求他們在24小時內清除堆積在捷運台大醫院1號出口的物品，否則將「代為處置」。不過，原轉小教室會堅持自己的主張。

原住民族委員會去年2月14日公布傳統領域劃設辦法，原民團體不滿劃設辦法排除私有地，同年2月23日宣布將在凱道展開長期抗爭，6月遭警方驅離，原轉小教室轉往捷運台大醫院站一號出口駐紮，至今已298天。

原轉小教室成員、前原民台台長馬躍比吼今天告訴中央社記者，原轉小教室在晚間8時左右收到捷運公司開的紅單及公文，要求他們在24小內清除堆置於捷運台大醫院站1號出口外平台堆置的物品，若沒有自行清除完畢，「逾時將由本公司代為處置」。

台北捷運公司新聞課長凌啟堯告訴中央社記者，北捷今天上午與下午兩度派員前往現場，開立勸導單，要求限期改善，因原民陳抗團體到晚間仍未自行撤離，北捷今晚依據大眾捷運法第50條第1項第10款，對陳抗團體開立裁處書，開罰新台幣1500元。

他表示，北捷要求原民團體明晚8時前自行撤離，若未拆除，北捷會視情況採取行動，呼籲陳抗團體在期限內自行拆除。

原轉小教室成員巴奈也在臉書上直播相關過程，原轉小教室成員那布透過直播表示，捷運公司有該做的事情，原轉小教室有自己的立場、要堅持自己的主張，「會繼續留著」。