同僚下午茶勸留失利？與會者：吳碧珠應篤定不選

2018-03-29 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



台北市議會議長吳碧珠。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影 分享 facebook 國民黨籍台北市議會議長吳碧珠考慮放棄連任，讓黨高層多次親自懇談勸留，市議會國民黨團成員前天也邀吳碧珠一起喝下午茶勸留，但勸說過程吳仍反覆強調去意甚堅，形同半公開確認無意再連任，讓與會者直言吳「應篤定不會選了。」

與會人士也透露，台北市議會將於4月9日開議，吳碧珠也告知，會在開議那天選擇適當時機對外宣布最後決定，「一切以她正式宣布為準」。市黨部主委黃呂錦茹則表示，會勸留到最後一刻。

出身士林望族，已任台北市議員37年的吳碧珠，1998年當選第8屆台北市議會議長後， 5連任議長至今，任期橫跨前市長馬英九、郝龍斌與現任市長柯文哲3人任期，一直被視為議會重要安定力量。

但吳碧珠2010年即傳出有意交棒，當時傳言吳可能更上層樓轉任黨不分區立委。2014年市議員改選時，類似傳言再起，但兩次傳言均未獲證實，最後也都沒有異動。

今年初隨市議員改選提名日近，吳碧珠放棄連任傳言再起。吳接受本報訪問時才鬆口表示，因個人生涯規劃，也盼給年輕人機會，確實慎重考慮年底放棄連任。吳的動向引發黨內高度重視，不僅黨高層頻頻勸留，議會黨團成員周二下午也邀吳下午茶挽留。

只不過周二下午茶過程，吳碧珠也首度直言，8年前就考慮放棄連任，但就是因為被當時知情者勸留，才又當了兩屆議員。茶敘過程，吳也坦言，這兩年親人接連過世，也讓她對人生有新的體悟，希望趁還走得動的時候，去過過一般生活。

與會黨籍議員勸吳碧珠，既然已9任市議員，不如「十全十美」，再帶領大家一屆。吳則回說，她期待的是「長長久（九）久（九）」，認為這屆卸任後就是離開的最好時機。吳坦然的談話，讓議員闕枚莎與郭昭巖等聽完都哽咽落淚。

出席下午茶的10餘位議員原本還要繼續勸留吳碧珠，但歐陽龍感受吳的態度後表示，「大家應該尊重議長」，吳也打蛇隨棍上說「對，大家應該尊重我」，讓勸留議員頓時語塞，會後形容原本的勸留餐敘，最後變得像告別宴，吳「應篤定不會選了」。

議員戴錫欽與王鴻薇均表示，吳碧珠的經歷、協調能力，議會無人能出其右，她仍是朝野都最能接受的下屆議長人選，連任有助穩定選後情勢，所以仍希望吳能勉為其難再拚連任。但兩人也說，無論吳最後選擇如何，都「尊重阿珠姐決定」。