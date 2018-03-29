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北美館擴建為當代藝術園區 預計2022啟用

2018-03-29 19:18中央社 台北29日電

台北當代藝術園區台北市立美術館擴建計畫宣告記者會29日在花博園區舉行，副市長林欽...
台北當代藝術園區台北市立美術館擴建計畫宣告記者會29日在花博園區舉行，副市長林欽榮（左起）、都發局長林洲民、文化局長鍾永豐、北美館館長林平等人出席。 中央社
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台北市政府今天宣布，將遷建、拆除花博美術園區的原民風味館與舞蝶館，在這處基地的地下修建市立美術館2館，將北美館擴建為當代藝術園區，預計2022年完工啟用。

台北市文化局與北美館下午舉辦「市立美術館擴建計畫」宣告記者會。副市長林欽榮指出，當代藝術園區是市府重大文化建設，文化局、都發局與北美館已啟動先期規劃，明年將辦理工程招標，初估經費約新台幣53億元。

他表示，藝術園區完工後，已有30多年歷史的北美館本館，將定位為近現代藝術重鎮，收藏、研究、展示台灣經典藝術作品與歷史。

北美館2館則定位為當代藝術平台，將成為展示當代藝術、美感教育及最新穎的當代藝術創作場域，希望打造為亞洲藝術生產重要樞紐。

林欽榮說，北美館本館樓地板面積2萬4169平方公尺；新館完全地下化，預計樓地板面積是本館兩倍，達4萬8000平方公尺，基地總面積達10萬1287平方公尺。

他表示，市府積極主張松山機場搬遷，松機搬遷後，當代藝術園區將躍升為北區門戶計畫亮眼的鑽石。

都發局長林洲民指出，從圓山捷運站到花博美術園區的天橋未來將拆除，建造通往北美館2館的地下連通道。在寬達10公尺的連通道內，可以欣賞到戶外延伸的藝術作品。

他表示，藝術園區地上則將打造成展示戶外互動藝術裝置的公園，讓市民在此休閒遊憩。

花博美術館文化局

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