深澳電廠存廢? 姚文智挺政院

2018-03-29 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



環保署日前通過深澳燃煤電廠環評案，引發環團反彈，要求行政院撤案，並希望有意參選年底雙北市長選舉的候選人能夠表態。對此，國民黨台北市長擬參選人丁守中強烈支持深澳電廠撤案，欲爭取台北市長民進黨提名的立委姚文智則認為政府要推動非核家園、綠色能源，過程難免無法盡如人意，還是選擇支持行政院的政策。

環保署環評大會日前討論深澳燃煤電廠案，最後以9比8通過深澳燃煤電廠環評案，環團昨至行政院大門抗議，要求撤案，同時指出深澳電廠一旦完工，所造成的空汙恐嚴重影響雙北，盼有意參選雙北市長選舉的候選人能夠表態。

脫黨參選台北市長的前台南縣長蘇煥智昨於臉書上開第一槍，強調深澳電廠發電無論是採新北市府版、台電版或民間版的報告書，都發現北部地區空氣品質將嚴重變糟，也違反總統蔡英文要在2025年將燃煤佔發電比降至30%的目標，認為行政院應該將深澳燃煤火力電廠主動撤案。

丁守中也表示，若是政府執意興建深澳燃煤電廠，加上林口燃煤電廠，以及封存的核四廠也可能改裝成燃煤電廠，台北四周恐成為全世界燃煤電廠密度最高的地區，嚴重影響大台北的空氣品質，往後可能再也看不到藍天，他堅決反對政府興建深澳電廠。

姚文智則認為，民進黨推動非核家園、綠色能源，是窮盡最大的努力，行政院對於深澳電廠有慎密周詳的考量，在大方向上難免不能盡如人意，難免必須忍辱負重，他選擇支持行政院的政策。