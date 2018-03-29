台大原民陳抗團 北市府前往查報恐遭驅趕

2018-03-29 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲揚言整肅「政治路霸」，長期駐守台大醫院捷運站1號出口的原住民陳抗團體，北市府昨天派員查報，面臨遭驅趕命運，原運人士堅持不撤離，柯文哲任內強拆陳抗團體帳篷事件恐再添一樁。

原運人士馬躍．比吼表示，他們確實沒有申請路權、臨時設施，但過去在凱達格蘭大道抗爭也沒申請，如今北市府派人請他們離開，到底是總統蔡英文的想法，還是市長柯文哲的想法？又或是柯文哲為了選舉，特別做給蔡英文看？

馬躍．比吼說，柯文哲自己是228事件受難者家屬，原住民在爭取轉型正義，北市府又拿法律壓人，就像當年國民黨講求「依法行政」態度，他反問，如果首都不能抗爭，「難道去山上？難道是海邊？」

被問到若北市府決定強拆，是否會自拆退讓？馬躍．比吼直言，他們不會離開，就是要等北市府來拆，想仔細看柯文哲有多進步、多民主，並認為蔡英文、柯文哲很少在街頭抗爭，如今享有的權利也是大家抗爭來的，為何現在要搞這麼難看？

台北市建管處表示，原住民團體在台大醫院捷運站1號出口附近搭設置帳篷、看板、桌椅及堆置物品，使用空間範圍屬於捷運設施及公園範圍，疑似適用「台北市公園管理自治條例」及「大眾捷運法」等規定，須由該等主管機關依法處理。

另外，原住民團體在現場搭設一座「瞭望台」，建管處指出，是否屬裝置藝術尚待釐清，近期將邀公園處、捷運公司、文化局、原民會等單位現場會勘。