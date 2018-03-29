嬰兒按摩沐浴護膚SPA夯 社工師搶寶寶商機

2018-03-29 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



大人要紓壓，嬰兒也要釋放壓力，業者看準此商機，開設0~3歲嬰兒結合沐浴、游泳、沐浴、護膚等課程，一次收費6百元到8百元不等，曾在公部門擔任兒保社工師的陳冠瑾，偶然接觸嬰兒SPA課程開設「游學寶寶台南館」，靠著貼心服務累積口碑，吸引不少年輕父母帶著小孩來做SPA。

今年36歲的陳冠瑾表示，擔任社工師時三更半夜出門處理案件是家常便飯，高壓的工作環境，加上能陪伴家人的時間較少，讓她開始思考人生，因緣際會下學習嬰兒按摩課程，決定考取國際嬰兒按摩講師證照，並申請勞動部微型創業鳳凰貸款進行資金周轉創業，開設嬰兒SPA館。

陳冠瑾表示，水的浮力等有助嬰兒肌力訓練，按摩腹部會刺激迷走神經等，穩定寶寶情緒，店內由合格護理師、保母及嬰幼兒按摩講師一對一服務；0歲嬰兒不會自己運動，漂浮戲水15分鐘等於1天活動量，0到3歲的寶寶則以伸展四肢為主，按摩可紓壓、助消脹氣。