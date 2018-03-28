不認為讀歷史沒出路 復興高中生選填5校歷史系

2018-03-28 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



大學甄選入學委員會今天公布個人申請入學第1階段篩選結果，台北市復興高中吳承翰的家中是中低收入戶，他通過交通大學旋坤揚帆招生（丙組理學生科）、台北醫學大學不分系（展翅）一階篩選，盼朝自己興趣的奈米科技發展。

校方表示，由於家中經濟壓力都由媽媽一肩扛起，因此他早早學會打理自己的生活，安排讀書計畫，並善用零碎的時間休閒運動，相當自律且有目標。

吳承翰說，因為他從國中起喜歡玩樂高積木、自造機器人，看到交大網頁介紹奈米科技，符合志趣，另外對生物、生科也很有興趣，就申請了北醫大，會全力以赴準備第二階段的備審資料和面試。

吳承翰也說，他很感謝媽媽支持他讀書、花錢供他補習，未來希望投入發明產業或奈米科技研發，早點開始工作，讓家人不用那麼辛苦。

台北市復興高中丁胤凱是排灣族原住民，不只一家人都是歷史迷，父母喜歡歷史，姊姊也讀文化大學史學系，上高中後，歷史老師生動的教學，更讓自己燃起對歷史的興趣，「希望可以跟老師一樣」。

丁胤凱他通過成功、中正、東海、淡江、中國文化大學5校的歷史（史學）系，盼能上自己心儀的校系。許多人都會質疑讀歷史沒出路，但他「不這麼覺得」，未來想往教育界發展。