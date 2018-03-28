北捷東側南北向二次說明會 挨批騙選票

2018-03-28 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運東側南北向建議路線預計從劍南路站串聯松山、永春、象山站至動物園站，因應可行性研究報告需蒐集民意，捷運局今晚在文山區萬興區民活動中心舉行第二場說明會，但地方居民盼東側南北向能夠直截、帶動地方發展，不少人也多關心南環段進度、質疑南環段還沒好又以東環段騙選票；捷運局強調，居民需求會討論可行性，東側南北向能帶動整體都市發展，絕非騙票。

東側南北向路線建議路線近日出爐，將從劍南路站經瑞光路或堤頂大道，銜接舊宗路穿過基隆河後沿南港路三段、松山路、松德路，串聯捷運松山、永春、象山站，最後經松仁路往東南方過景美溪到動物園站，全線為地下化捷運。

今晚說明會文山區政大里長劉俊奇、博嘉里長張妙文、萬興里長詹晉鑒等約80名居民到場參加，市議員李慶鋒、李慶元也陸續到場關心。

過程還有居民突然大聲質疑，「南環線拖幾年了？選舉要到了又要拿東側南北向來騙嗎？」；有的認為東側南北向雖能便民，但路線不夠直截，屆時路線蜿蜒車速慢、里程長票價高；也有居民反映，捷運局官網找不到說明會詳細資料、簡報，應公開透明。

張妙文表示，東側南北向串聯象山後往南只有1站，後續直接穿過景美溪到動物園，應該可評估在木柵路周邊增設站，為地方發展加值。

劉俊奇說，居民支持東側南北向，但多數也關心南環段進度，南環段9年前在文山區舉辦說明會後，至今才送綜合規畫到中央審議，「拖很久」，很擔心東側南北向也發生一樣狀況，「沒信心」。