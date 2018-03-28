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北捷東側南北向二次說明會 挨批騙選票

2018-03-28 21:22聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北捷運東側南北向建議路線預計從劍南路站串聯松山、永春、象山站至動物園站，因應可行性研究報告需蒐集民意，捷運局今晚在文山區萬興區民活動中心舉行第二場說明會，但地方居民盼東側南北向能夠直截、帶動地方發展，不少人也多關心南環段進度、質疑南環段還沒好又以東環段騙選票；捷運局強調，居民需求會討論可行性，東側南北向能帶動整體都市發展，絕非騙票。

東側南北向路線建議路線近日出爐，將從劍南路站經瑞光路或堤頂大道，銜接舊宗路穿過基隆河後沿南港路三段、松山路、松德路，串聯捷運松山、永春、象山站，最後經松仁路往東南方過景美溪到動物園站，全線為地下化捷運。

今晚說明會文山區政大里長劉俊奇、博嘉里長張妙文、萬興里長詹晉鑒等約80名居民到場參加，市議員李慶鋒、李慶元也陸續到場關心。

過程還有居民突然大聲質疑，「南環線拖幾年了？選舉要到了又要拿東側南北向來騙嗎？」；有的認為東側南北向雖能便民，但路線不夠直截，屆時路線蜿蜒車速慢、里程長票價高；也有居民反映，捷運局官網找不到說明會詳細資料、簡報，應公開透明。

張妙文表示，東側南北向串聯象山後往南只有1站，後續直接穿過景美溪到動物園，應該可評估在木柵路周邊增設站，為地方發展加值。

劉俊奇說，居民支持東側南北向，但多數也關心南環段進度，南環段9年前在文山區舉辦說明會後，至今才送綜合規畫到中央審議，「拖很久」，很擔心東側南北向也發生一樣狀況，「沒信心」。

捷運局表示，居民需求與意見都會帶回討論可行性，可以確定的是，東側南北向能帶動整體都市發展，絕非騙票，盼民眾放心；而南、北環段已在中央審議中，市府也同步辦理都市計畫「助跑」，屆時中央核定後將可加速南北環段建設。

北市捷運局今晚在文山區萬興區民活動中心舉行北捷東側南北向路線第二場說明會。記者翁...
北市捷運局今晚在文山區萬興區民活動中心舉行北捷東側南北向路線第二場說明會。記者翁浩然／攝影
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北市捷運局今晚在文山區萬興區民活動中心舉行北捷東側南北向路線第二場說明會。記者翁...
北市捷運局今晚在文山區萬興區民活動中心舉行北捷東側南北向路線第二場說明會。記者翁浩然／攝影
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