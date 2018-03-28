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清明連假吃潤餅好清爽？ 營養師：2條就破千卡

2018-03-28 19:55聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

清明掃墓時節即將到來，依傳統習俗要吃潤餅，表達慎終追遠之意，不過營養師提醒，包著滿滿蔬菜的潤餅看似清爽，卻加了糖和花生粉，隱含高熱量，吃上2捲可能熱量就高達千卡，比一份排骨便當的800卡還多！

阮綜合醫院營養師陳香吟28日說，市售潤餅常見內餡包括皇帝豆、高麗菜、苜宿芽、豆芽菜、豆干、紅蘿蔔絲、芹菜及蛋酥等，雖以豐富蔬菜為主，但因使用兩張餅皮，熱量已相當於四分之一碗白飯，若再放入炸紅糟肉、五花肉、香腸等，又灑上花生粉及糖粉，其實是屬於高油、高糖食物，粗估一卷熱量就有500大卡。

此外，陳香吟表示，潤餅含有高量鉀和磷，不適合慢性腎臟病患食用；糖尿病患者食用時也不宜加糖粉，以免血糖波動過大；高血脂患者則應以肉絲取代肥肉。她建議選購市售潤餅時應選擇全麥餅皮，並要求少加糖粉及花生粉，或可自己挑選食材製作潤餅，以堅果取代花生粉，並用蔥蒜等食材調味，做出不同風味的健康潤餅。

陳香吟說，一般而言，自製潤餅若以蔬菜為主、肉餡清炒，少放了肥肉、蛋酥等，約比市售潤餅再減少約100大卡的量，當成主餐吃1至2捲，不要當成點心吃，可避免攝取熱量爆表，減少身體負擔。

常被拿來當點心的潤餅看似清爽，卻因灑上花生粉、蛋酥及糖粉等食材，屬高熱量食品，吃...
常被拿來當點心的潤餅看似清爽，卻因灑上花生粉、蛋酥及糖粉等食材，屬高熱量食品，吃下2捲潤餅可能就高達上千卡，比一個排骨便當的800卡還多。記者蔡容喬／攝影
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潤餅患者腎臟病

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