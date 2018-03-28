清明連假吃潤餅好清爽？ 營養師：2條就破千卡

2018-03-28 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



清明掃墓時節即將到來，依傳統習俗要吃潤餅，表達慎終追遠之意，不過營養師提醒，包著滿滿蔬菜的潤餅看似清爽，卻加了糖和花生粉，隱含高熱量，吃上2捲可能熱量就高達千卡，比一份排骨便當的800卡還多！

阮綜合醫院營養師陳香吟28日說，市售潤餅常見內餡包括皇帝豆、高麗菜、苜宿芽、豆芽菜、豆干、紅蘿蔔絲、芹菜及蛋酥等，雖以豐富蔬菜為主，但因使用兩張餅皮，熱量已相當於四分之一碗白飯，若再放入炸紅糟肉、五花肉、香腸等，又灑上花生粉及糖粉，其實是屬於高油、高糖食物，粗估一卷熱量就有500大卡。

此外，陳香吟表示，潤餅含有高量鉀和磷，不適合慢性腎臟病患食用；糖尿病患者食用時也不宜加糖粉，以免血糖波動過大；高血脂患者則應以肉絲取代肥肉。她建議選購市售潤餅時應選擇全麥餅皮，並要求少加糖粉及花生粉，或可自己挑選食材製作潤餅，以堅果取代花生粉，並用蔥蒜等食材調味，做出不同風味的健康潤餅。