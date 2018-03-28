丟垃圾至安全島 北市將加強攝影取締

2018-03-28 19:57 中央社 台北28日電



台北市環保局今天指出，為改善駕駛人在紅燈秒數較長路口，亂丟垃圾到安全島的情形，環保局規劃在每區選定兩個路口設置告示牌與攝影機，加強攝影取締。

台北市政府環境保護局環境清潔管理科科長黃寬助表示，環保局發現，在紅燈秒數較長的路口，部分駕駛人常將檳榔渣、瓶罐、菸蒂、紙屑等垃圾，丟到路中間的分隔島。

他指出，對清潔隊員來說，安全島在快車道間，需要出動至少4個人、兩輛清潔車，讓清潔隊員工在兩輛車之間撿拾垃圾，避免遭其他車輛撞傷，不但耗費人力，也相當危險。

黃寬助表示，環保局將在每個行政區選擇兩個紅燈秒數較長或車流量較大，容易髒亂的路口試辦，包括復興北路轉忠孝東路，以及和平東路轉新生南路路口，都在規劃之列。

黃寬助說，環保局將架設告示牌與移動式攝影機，巡查員在上下班尖峰時段車流量較大時，也會穿著稽查背心到場攝影取締，提醒民眾不要亂丟垃圾，否則一旦被拍到，會被處以新台幣1200元到6000元罰金。

他指出，各區清潔隊已提報試辦路口名單，環保局會與道路主管機關新工處、交工處逐點會勘，在不影響市容或遮擋駕駛視線的前提下，才會架設告示牌與攝影機，目前預計6月起試辦。