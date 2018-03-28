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綠營新北議員初選中和、土樹三鶯民調出爐

2018-03-28 13:48聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

民進黨新北市議員初選，昨晚進行第五選區(中和)和第七選區(土城樹林三峽鶯歌)民調，結果今天中午出爐，第五選區五搶三，結果是前總統府發言人張志豪、現任市議員林秀惠、張瑞山的女兒張維倩等三人出線。

第七選區是七搶六，結果三名現任議員林銘仁、彭成龍、高敏慧均出線，現任議員廖本煙也順利交棒給兒子廖宜琨，再加上立委吳棋銘的前助理曾進益、前三峽鎮代會主席鄭志宏等六人出線。

民進黨市議員林秀惠(右)在初選民調順利出線，而土樹三鶯選區議員廖本煙(左)交棒給...
民進黨市議員林秀惠(右)在初選民調順利出線，而土樹三鶯選區議員廖本煙(左)交棒給兒子廖宜琨，在初選民調排名第三，獲得出線。記者陳珮琦／攝影
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總統府發言人民進黨

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