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「設計師薪水2萬很高了」 蔡宜珊遭控血汗老闆

2018-03-28 10:42聯合新聞網 綜合報導

蔡宜珊被前助理與前設計師控訴違反勞基法。圖為蔡宜珊去年5月舉行記者會，批評公幼不...
蔡宜珊被前助理與前設計師控訴違反勞基法。圖為蔡宜珊去年5月舉行記者會，批評公幼不足問題一直未解決。
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台北市中正萬華區議員擬參選人蔡宜珊被前助理與前設計師控訴違反勞基法、不尊重專業！蔡宜珊競選團隊前特別助理吳伯瑋今年1月在個人臉書發文控訴蔡宜珊拖欠薪水、漠視勞基法、不給助理保勞健保，且壓榨年輕勞工，種種行為讓兩人心寒，憤而離職

根據《鏡週刊》報導，蔡宜珊競選團隊前設計師「呱呱」在去年底以兼職身份加入其候選團隊，工作時間約1個月，她表示自己的工作包山包海，除了設計以外，甚至包括掃街、選民服務。

呱呱為了完成工作任務時常熬夜，身體機能每況愈下，豈料蔡宜珊卻頻頻拖欠薪水，甚至以「呱呱是社會新鮮人」為由想要再砍薪5000元。蔡宜珊還主張，呱呱在家趕圖的時數並不給薪，因為那是她「自願」加班，讓呱呱毅然離職。

蔡宜珊前特別助理吳伯瑋表示，蔡宜珊為了省錢，不斷以作品不佳與經驗不足等理由，想減少呱呱的薪水。吳伯瑋稱自己經常為蔡宜珊工作到凌晨，但從來沒有拿過加班費，因為蔡宜珊主張「選舉期間候選團隊人員正常工作時間就是18小時」，甚至在自己想要離職時也被拖欠薪水。

對於相關指控，蔡宜珊否認自己壓榨勞工，她表示會要求設計師一同掃街，是因為並沒有那麼多設計文宣需要製作，她強調「我們是一個team」。並認為給助理的薪水很合理，「尤其競選工作是沒在計算時間和加班費的，而且給設計師一個月2萬薪水算很高、沒虧欠助理！我以前在阿扁、謝長廷、姚文智總部當助理，也沒有勞健保呀」。

蔡宜珊臉書也針對民眾質疑給予回應，解釋因為呱呱剛畢業，團隊內另一位24歲高中畢業的男助理月薪為4萬元，而因為呱呱一週只工作三日，因此兩方協議薪水折半以2萬元計算。並寫下「我用人不重視學歷、年紀、性別；我重視人權，重視人的價值，我的選舉經費不多，但是都是優先編列給活生生的人，然後才拿去做文宣和活動經費」。

網友紛紛留言力挺吳伯瑋與呱呱，希望他們要爭取自己權利，不要讓「勞工成為心裡最軟的那一塊」。

薪水離職

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