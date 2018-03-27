北市長照中心結合IT產業 發展智慧長照

2018-03-27 20:55 中央社 台北27日電



台北市社會局長許立民今天指出，位於中山區的復華長青樂活中心預計5月開幕，中心建有人臉辨識門禁管理系統與配戴式beacon訊號發送器等，希望打造為台灣智慧長照實驗基地。

許立民在中山區行動市政會議上簡報表示，目前台北市有300多個老人共餐據點，長者除了共餐，還可以一起學3C應用，例如使用LINE通訊軟體、上臉書，以及唱卡拉OK、學日文等。

他指出，北市共餐據點的課程中，最受長者歡迎的就是學習使用LINE、上臉書，因為長者學了之後，可以跟兒孫互動，再來就是學日文。

至於老人照顧中心，許立民說，復華長青中心提供小規模多機能個案管理服務，包括家屬聯絡APP和智慧接送管理。

他表示，家人只要察看家屬聯絡APP，就能得知長輩一天的活動情形，生理監測結果也會進到雲端系統。復華長青中心還建有人臉辨識點名與門禁管理系統，希望把這個中心打造成台灣IT產業與長照產業結合的實驗基地。

許立民說，為防止長者發生意外或墜樓，復華長青中心會讓長者配戴beacon訊號發送器，並在門窗裝設感應器，只要窗戶被推開超過10公分，就會發出警示聲。夜間住宿的長者若離床，燈光控制器會觸發從床舖到廁所的燈光，避免長者跌傷。

他指出，朱崙老人公寓則舖設活動感知地墊，長者如果跌倒，訊號就會傳送到管理站，可以更快速地提供長者救助。