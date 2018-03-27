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十三行博物館 友善「星兒」共享早午餐

2018-03-27 14:38中央社 新北27日電

十三行博物館響應世界自閉症關懷日，將於4月1日舉行「早安博物館-高腳屋的早午餐派對」，歡迎星兒（自閉症兒童）、自閉症者報名，在春暖花開季節，到博物館享受陽光早午餐。

十三行博物館長陳春蘭今天受訪表示，博物館為不同群體設想同享親近博物館的文化權利，無論是硬體或導覽，都要站在不同觀眾群的思維，發展更適合參觀博物館的體驗內容與環境。

包括鶯歌陶瓷博物館等，推動文化友善平權讓全民平等享受博物館的各項服務。陶博館與十三行都有「早安博物館」受青睞，陶博館是每月第一個星期五、十三行是星期日，都是提前一小時於上午8時30分開館。

陳春蘭說，去年「早安博物館」是星期六，因為自閉症早療課程大都排在星期六上午，所以今年改為星期日舉辦早安博物館。

鶯歌陶博館提供遲緩兒童互動式導覽體驗，十三行提供自閉症觀眾安靜的環境與緩和角落，當參觀者情緒低落時，有專屬獨立空間不受干擾，可降低焦慮感舒緩情緒，讓家屬不必擔心其他遊客異樣眼光。

陳春蘭表示，十三行博物館並提供可摸、可玩、可吃的觸覺、味覺、視覺、嗅覺體驗，4月2日為聯合國訂定的世界自閉症關懷日，館方於4月1日規劃「早安博物館-高腳屋的早午餐派對」活動。

十三行博物館秘書錢曉珊受訪表示，身心障礙者也是博物館重要的服務對象，接待過視障者以大字版文宣介紹，失智者可烤「人面陶罐餅乾」，博物館也邀專家培訓導覽技巧，貼心理解身心障礙者肢體語言動作背後的意義。

這次十三行活動除輕鬆參觀展覽及徜徉陽光廣場外，還有三明治DIY，讓星兒們帶著自製的餐點到高腳屋野餐，感受滿滿陽光微風綠意的悠閒時光。預約報名專線為(02)2619-1313轉603。

博物館自閉

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