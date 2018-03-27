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結核病傳染力強 專家建議室內要開窗

2018-03-27 07:43聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

台北市人口密集、人與人的接觸機會多，根據北市衛生局統計，106年北市結核病確診個案數為870人，其中校園與職場就佔總確診數47.3%，衛生局疾病管制科科長陳少卿強調，上班族與學生在人群中暴露最多，不得不重視結核病預防。

肺結核病人家屬與病患面會時，必須穿著隔離衣才許進入肺結核病房。圖／報系資料照
肺結核病人家屬與病患面會時，必須穿著隔離衣才許進入肺結核病房。圖／報系資料照
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職業暨環境與食品安全研究中心主任張振平建議，為防止結核病，辦公室盡量不要設計面對面的桌子，若空間需要，導致職員辦公桌一定要面對面，那麼每個辦公桌間起碼要有隔板，以防止談話、打噴嚏等造成的飛沫傳染。

張振平表示，台北市一間教室大約容納30名學生，比起中南部要多上十名左右，座位距離自然會比較近，因此彼此感染疾病的風險也會提高，他建議學校應強制開窗，或者裝壁扇讓空氣流通。

陳少卿表示，預防結核病可從「環境通風」、「早期篩檢」和「預防性治療」等三大面向著手，首先需常保持所處環境的通風，增加室內新鮮空氣的交換。

第二是定時進行胸部X光檢查，或留意結核病早期症狀，陳少卿說，民眾平時可以七分篩檢法進行症狀監測，咳嗽兩週得2分，有痰得2分，胸痛得1分，沒有食慾得1分，體重減輕得1分，當上述症狀總和達5分以上，需趕快就醫檢查。

陳少卿提醒，結核病主要的傳染途徑為藉由飛沫或空氣傳染，結核病患者在吐痰、咳嗽、講話都有傳染力，民眾若不小心吸入患者產生的飛沫，就有可能感染，利用保持室內空氣通風及改善環境能稀釋帶菌的空氣濃度，降低被傳染的機會。

結核病患者咳嗽

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