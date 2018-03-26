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淡水野溪廢土無人清 議員要求釐清權責

2018-03-26 21:47觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水區北投子溪上游支流高兩層樓的土堆無人清造成農田淹水等，市議員鄭宇恩(右一)要...
淡水區北投子溪上游支流高兩層樓的土堆無人清造成農田淹水等，市議員鄭宇恩(右一)要求市府釐清權責，以解決廢土問題。 圖／紅樹林有線電視提供
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淡水區北投子溪上游支流，在民國101年時遭人非法傾倒掩埋土石廢棄物，雖然當時農業局依山坡地水土保持法，將改變地貌者開罰及送法院判刑，但五年多來都沒有恢復原狀，高兩層樓的土堆造成農田淹水等，為此，市議員鄭宇恩要求市府釐清權責，以解決廢土問題。

淡水區北投子溪上游支流，有一條經過北投子段399地號的野溪，雖然這條野溪不大，像是排水溝，但附近居民都說，這裡在民國101年時，遭人非法傾倒掩埋土石廢棄物，而當時行為人與其他地主，用以水泥涵管取代溪溝，改變地形地貌及原有水路，造成這裡水流大受影響，每逢大雨周遭農田就會淹水。

附近居民指出，在這之前溪流都是有兩米寬的寬度，再怎麼颱風下雨，都不會淹上來，但自從被非法土石傾倒後，只剩下一個涵管流通，就容易淹水。

市議員鄭宇恩表示，雖然當時有農業局有找到倒廢棄物的行為人，也依山坡地水土保持法，改變地貌開罰判刑，但卻沒有恢復原狀，將這高兩層樓的土堆清除，市議員 鄭宇恩表示，由於這裡土堆所在位置是國產署未登錄用地，因此還要找行政機關來處理土堆清除。

由於當初在處理非法廢棄物傾倒時，環保局就交由與農業局以山坡地改變地貌來處理，但農業局卻沒有法條要求將這被傾倒廢棄物的溪流清除，而環保局也未處理，因此這些土堆廢棄物就堆放在國家的土地上，五年的時間，阻礙溪流，導致淹水，因此議員也要求市府各相關局處應盡快釐清權責解決問題。

廢棄物淹水國產署
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