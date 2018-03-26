不讓金龍湖走味 改造木棧道兼顧原貌

2018-03-26 21:39 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員白珮茹要求汐止金龍湖環湖木棧道重做，設計規劃儘量維持金龍湖最原始的風貌。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook

汐止金龍湖是新北第一大湖也是重要的風景區，不過，環湖木棧道因為長期泡在水裡，腐蝕嚴重，就怕有安全疑慮，市議員白珮茹也爭取一千多萬元的經費要進行改造，今(26)日下午就邀請相關單位人員協調，要求環湖木棧道重做，設計規劃儘量維持金龍湖最原始的風貌。

市議員白珮茹表示，去年邀請市府民政局、觀光旅遊局、公所等相關單位到金龍湖會勘過，因為，木棧橋木頭基座都已經泡在水裡十幾年，早就有腐蝕嚴重，就怕危險，所以，也成功爭取到一千多萬的經費，要針對金龍湖進行風貌改造，其中最重要的，就是兩座木頭基座都己經腐蝕嚴重的木棧道，都要拆掉重做。

湖光里長陳黃彩雲表示，現在木棧道底下損壞嚴重，希望木棧道能夠儘快重做，讓休閒散步民眾更安全，湖蓮里長曾連福也說，這裡遊客不少，希望改造計劃能夠讓觀光環境更好。

市議員白珮茹指出，金龍湖最引以為傲的，就是它是大台北都會區最大的一個湖泊，每天吸引好多人來，也成為觀光景點，自然生態維持不容易，所以，這次的改造計劃，要求不要增建太多設施，儘量維持金龍湖最原始的風貌。希望不讓金龍湖走味，保持自然的湖泊生態原貌，這次的改善計劃重點，將重做木棧道，也預計今年可以進場改善。