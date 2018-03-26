親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

傳金正恩正秘訪中國 北京淨空交通癱瘓

美國下令驅逐60名俄國外交官 關閉西雅圖領事館

不讓金龍湖走味 改造木棧道兼顧原貌

2018-03-26 21:39觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

新北市議員白珮茹要求汐止金龍湖環湖木棧道重做，設計規劃儘量維持金龍湖最原始的風貌...
新北市議員白珮茹要求汐止金龍湖環湖木棧道重做，設計規劃儘量維持金龍湖最原始的風貌。 圖／觀天下有線電視提供
分享

汐止金龍湖是新北第一大湖也是重要的風景區，不過，環湖木棧道因為長期泡在水裡，腐蝕嚴重，就怕有安全疑慮，市議員白珮茹也爭取一千多萬元的經費要進行改造，今(26)日下午就邀請相關單位人員協調，要求環湖木棧道重做，設計規劃儘量維持金龍湖最原始的風貌。

市議員白珮茹表示，去年邀請市府民政局、觀光旅遊局、公所等相關單位到金龍湖會勘過，因為，木棧橋木頭基座都已經泡在水裡十幾年，早就有腐蝕嚴重，就怕危險，所以，也成功爭取到一千多萬的經費，要針對金龍湖進行風貌改造，其中最重要的，就是兩座木頭基座都己經腐蝕嚴重的木棧道，都要拆掉重做。

湖光里長陳黃彩雲表示，現在木棧道底下損壞嚴重，希望木棧道能夠儘快重做，讓休閒散步民眾更安全，湖蓮里長曾連福也說，這裡遊客不少，希望改造計劃能夠讓觀光環境更好。

市議員白珮茹指出，金龍湖最引以為傲的，就是它是大台北都會區最大的一個湖泊，每天吸引好多人來，也成為觀光景點自然生態維持不容易，所以，這次的改造計劃，要求不要增建太多設施，儘量維持金龍湖最原始的風貌。希望不讓金龍湖走味，保持自然的湖泊生態原貌，這次的改善計劃重點，將重做木棧道，也預計今年可以進場改善。

觀光景點自然生態
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

最乾淨城市 新北市七連霸

2018-03-26 12:40

淡海輕軌工程封路口 地方會勘要求打通

2018-03-26 21:52

淡水野溪廢土無人清 議員要求釐清權責

2018-03-26 21:47

三貂嶺沿岸好風光 要興建河岸步道

2018-03-26 21:25

五股荒廢地變觀景平台 感念已故里長

2018-03-26 21:12

北市規劃東環段捷運 象山站到內科僅14分

2018-03-26 18:10

全國最乾淨城市 新北市獲7連霸

2018-03-26 14:25

拜票反擾民 參選人「無差別攻擊」得反效果

2018-03-26 07:16

北市SOP 抗「下水道釘子戶」

2018-03-25 23:39

雙北移交八里汙水廠 進度龜速

2018-03-25 23:25

辦花博卡洩個資？ 柯P：不用擔心

2018-03-25 17:05

在吃食中品味歷史文化 焦桐有容乃大的台北美食

2018-03-20 09:19

異國美食綻放台北風味 春意化為盤中飧

2018-03-20 09:17
看更多

熱門文章

雲林飯店逆勢操作 推平價自助餐搶商機

2018-03-26 13:54

基隆精華地闢迴轉道 基金一二路交通夢魘有解了

2018-03-26 12:53

黨工只剩2人 國民黨屏縣黨部辦餐會募款

2018-03-26 16:44

影／「你是我的眼」真實人生上演 愛妻情牽盲夫20年

2018-03-26 08:23

環保鞭炮車首次駛進東港 民眾反映「變得更吵」

2018-03-26 08:10

嘉縣番路半天岩紫雲寺午餐免費逾10年 賠本續辦

2018-03-25 23:32

2大宮廟曾因心結27年不相往來 他是怎麼化解的？

2018-03-26 20:15

拜票反擾民 參選人「無差別攻擊」得反效果

2018-03-26 07:16

北市規劃東環段捷運 象山站到內科僅14分

2018-03-26 18:10

設保育基金 台中石虎條例送審

2018-03-26 15:44

民進黨副議長率同黨議員 籲台南市政府凍漲房屋稅

2018-03-26 12:20

8年級生開餐廳賣台式小吃 法式擺盤驚豔外客

2018-03-26 00:34

結婚38年 「兩小無猜」重拍婚紗

2018-03-26 12:58

最乾淨城市 新北市七連霸

2018-03-26 12:40

外客搶食… 吃到飽蔬食餐 南華大學叫停

2018-03-25 23:39

3億黃金地段打造6樓派出所 桃園新同安所今啟用

2018-03-26 15:49

環保鞭炮機非屬擴音設備？屏縣環保局：不會無法可管

2018-03-26 17:48

石虎保育法制化！ 中市通過石虎保育自治條例草案

2018-03-26 17:39

北市SOP 抗「下水道釘子戶」

2018-03-25 23:39

南投好山好水 PM2.5卻超標為全國最差第3名

2018-03-26 18:17

柯文哲讚綠川：比首爾清溪川好

2018-03-25 23:01

全台最美飯店 台東池上日暉奪魁

2018-03-25 19:22

雙北移交八里汙水廠 進度龜速

2018-03-25 23:25

吹吹九降風 竹市兒藝節 300噸吊車進駐

2018-03-25 23:16

苗縣重度級急救責任醫院 5月簽約

2018-03-25 22:33

想吃「所長茶葉蛋」 實習警選三民所

2018-03-25 23:05

來奇美博物館 在藝術裡野餐

2018-03-25 23:50

營養師當「好孕」推手 獲選基隆好點子

2018-03-25 23:51

纜線下地有成 台東市多處街道天際線更美更潔淨

2018-03-26 11:07

前高市議長陳田錨明辦追思音樂會 開放各界悼念

2018-03-26 14:26

南瑤宮世襲「香擔組」 護香不滅

2018-03-25 23:26

台13甲波浪路落差2米 1樓將「撞」牆

2018-03-25 23:01

價格崩盤聲中 恆春洋蔥雙標章掛保證

2018-03-26 00:26

105歲人瑞阿嬤 靠「當志工」養生

2018-03-25 23:46

影／放鴿笭季節到來 台南鴿笭賽4月1日登場

2018-03-26 11:58

高雄青山國小圖書館專蒐藝術家畫冊 預計3年募5萬冊

2018-03-26 00:27

大師凋零 傳藝傳承恐中斷

2018-03-26 00:21

百歲醫發願 再助人10年

2018-03-25 23:46

企業家王慶祥打造美術館！盼讓藝術種子在台南萌芽

2018-03-26 12:28

台南鹽水台灣詩路2步道 吟誦350年文學

2018-03-25 23:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top