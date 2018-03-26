北市老屋整建補助最高千萬 4月2日申請

2018-03-26 18:33 中央社 台北26日電



為強化公共安全及改善建物結構安全，台北市都更處今天表示，4月2日起開放受理北市老舊建築物整建維護補助申請，共計有3種方案，每案最高可享新台幣1000萬元補助。

台北市都市更新處發布新聞稿表示，為因應高齡化社會、落實無障礙環境、強化公安及改善建築物結構安全，自4月2日起至12月28日止受理「107年度本市都市更新整建維護規劃設計及實施經費補助申請案」。

其中，補助額度上限以不超過核准補助項目總工程經費的45%為限，且不超過1000萬元。

都更處指出，今年度補助案共分為3類，分別為「協助中低樓層更新增設電梯」、「居住安全及環境更新改善」和「耐震結構補強」等，民眾可視實際需求在期限內提出申請。

北市今年度老舊公寓增設電梯補助也自即日起至12月28日止受理申請，每案補助額度最高50%且不超過300萬元。

都更處表示，凡屋齡20年以上、6樓以下公寓，不需經冗長都更審查程序，只要建物領有台北市建管處核發的電梯建築許可，且經建物所有權人100%同意，即可提出申請。

不過，考量整宅基地居住總樓地板面積量體龐大、整體戶數與弱勢戶數多，且建築型式為一大幢，有別於一般公寓大廈，「新增整宅申請案」可依其「總樓地板面積的級距」規定另外加計補助金額。

「申請人」部分，都更處說，今年修法放寬除原公寓大廈管理委員會或推選的管理負責人外，新增也可由依有關法規規定設立得團體或專業機構擔任，以協助加快民眾前置申請流程。