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拜票反擾民 參選人「無差別攻擊」得反效果

2018-03-26 07:16聯合報 記者施鴻基╱即時報導

兩黨初選作業陸續展開，但要放大聲量又要有票，不引發反感，其中竅門值得參選人好好研...
兩黨初選作業陸續展開，但要放大聲量又要有票，不引發反感，其中竅門值得參選人好好研究。 聯合報系資料照
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國民黨市長、民進黨議員初選都如火如荼，各參選人卯足全力爭取民調支持，但最近三峽有民眾抱怨民調拜票電話太晚打來，打吵到長輩安寧；板橋、中和也有民眾表示趕路、忙碌時被攔下拜票，覺得「這些參選人想法和民眾離得太遠，民調或投票都不會考慮。」

民進黨市議員民調今晚起跑、國民黨新北市長初選也將在4月3日到5日進行，不少民眾都頻接到拜票電話，但三峽區有網友上臉書抱怨，連續多個晚上接到參選人拜票電話，有老人家為了接電話跌倒，也有長輩被吵得睡不著，連帶全家人都受影響，有人乾脆拔掉電話線，甚至考慮報警求助。

板橋、中和也有類似狀況，王姓市民說，前天清晨他在公園運動，碰上一名參選人拜票，當時他正跑完步熱好身要拉單槓，參選人卻在下面等著握手，現場多人圍觀讓他很尷尬，抱怨「為什麼要打斷我運動心情」，也有市民在趕路時碰上拜票者，快來不及又被纏上走不了，氣得表示「投誰也絕不會投給你」 。

李姓市民認為，打拜票電話也要懂得挑時間，這種無差別攻擊法只會讓人覺得厭惡，衝過頭變成反效果，還沒建立好感，已有滿滿壞印象，「打一通少一堆票」，也有網友抱怨年底才要投票，但已有參選人宣傳車到處狂放送，影響午後休息，應該適度規範參選人別過度擾民。

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